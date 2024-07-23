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В парке Улан-Удэ пройдёт фестиваль ЗОЖ

В парке Улан-Удэ пройдёт фестиваль ЗОЖ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его проведут в эту субботу

27 июля в столице Бурятии состоится фестиваль здорового образа жизни. Горожане смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению браслетов и талисманов из природного материала, интерактивных площадках, где можно будет сконструировать робота, узнать, как работает печатная 3D-машина, порисовать на пленэре и многое другое.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, мероприятие пройдёт с 16:00 в парке имени С.Н. Орешкова. В 16:00 состоится массовая тренировку по джампингу, а в 17:00 - мастер-класс по йоге и практике гвоздестояния.

В 18:00 на главной сцене выступит кавер-группа и Алина Намсараева, а также пройдёт анимационная развлекательная программа с конкурсами. Рядом со сценической площадкой развернётся экологическая ярмарка с дегустацией и продажей сельскохозяйственной продукции, а на футбольном поле состоятся «Весёлые старты».

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Улан-Удэ фестиваль парки отдыха Здоровый образ жизни

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