Его проведут в эту субботу
27 июля в столице Бурятии состоится фестиваль здорового образа жизни. Горожане смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению браслетов и талисманов из природного материала, интерактивных площадках, где можно будет сконструировать робота, узнать, как работает печатная 3D-машина, порисовать на пленэре и многое другое.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, мероприятие пройдёт с 16:00 в парке имени С.Н. Орешкова. В 16:00 состоится массовая тренировку по джампингу, а в 17:00 - мастер-класс по йоге и практике гвоздестояния.
В 18:00 на главной сцене выступит кавер-группа и Алина Намсараева, а также пройдёт анимационная развлекательная программа с конкурсами. Рядом со сценической площадкой развернётся экологическая ярмарка с дегустацией и продажей сельскохозяйственной продукции, а на футбольном поле состоятся «Весёлые старты».
Возрастное ограничение: 0+.
В парке Улан-Удэ пройдёт фестиваль ЗОЖ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бой состоится 27 августа
Церемония освящения состоится в эту субботу
Ему планируют передать новое здание
Супруги прожили в браке от 40 до 62 лет
В районе действуют восемь лесных пожаров, один из них сложный
Работы ведутся в Верхней Иволге
Парковок внутри них не будет
Или 96 человек
Чета переехала в село Нижний Саянтуй почти 40 лет назад
Те, которые не вошли в зону КРТ
Стали известны победители и призёры турнира
Также там могут разместиться социальные объекты
Его обладателем стал чемпион России
Юбиляр – жительница Заиграевского района
Объявлен старт масштабной экспедиции по поиску и подъёму старых сетей со дна озера