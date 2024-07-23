В Агинском округе четыре семьи наградили медалями «За любовь и верность»

Супруги прожили в браке от 40 до 62 лет



В Агинском Бурятском округе медали «За любовь и верность» получили четыре семьи. Наград за верность семейной жизни удостоены Валентин Александрович и Юлия Максимовна Поповы, Александр Иванович и Зоя Константиновна Барановы, Мунко Бымбыгыденович и Альбина Андреевна Бымбыгыденовы и Владимир Цыремпилович и Баради Жамсарановна Цыренжаповы.



Супруги Поповы состоят в браке 62 года. Валентин Александрович родился в селе Мордой Кыринского района Читинской области десятым ребёнком в семье. Окончил семь классов. Будущую супругу Юлию встретил в родном селе. Валентин Александрович работал в центральных ремонтно-монтажных мастерских Орловского ГОКа, кочегаром, электрослесарем. На пенсии ещё 12 лет проработал машинистом насосов. В течении жизни неоднократно становился победителем соцсоревнований, получил знак «Ударник 9 пятилетки», награждён медалью «Ветеран труда», орденом Почёта. Юлия Максимовна также из села Мордой. Обучилась на бухгалтера, работала счетоводом, затем – бухгалтером. За труд получила медаль «Ветеран труда», а за воспитание восьмерых детей – медали материнства 1 и 2 степени и медаль «Материнская слава» 3 степени. После выхода на пенсию занималась общественной работой в составе совета ветеранов и пела в хоре ветеранов. Валентин Александрович и Юлия Максимовна создали семью уже в осознанном возрасте, за плечами у каждого был свой жизненный опыт и на двоих было трое детей. Кроме них, супруги родили и воспитали ещё восемь детей, всех приучили к честному труду и уважению старших. Род Поповых продолжился во внуках – их 14, и правнуках – их 15.



Барановы в браке 40 лет. Оба родом из посёлка Агинское. Александр Иванович после школы работал слесарем-монтажником передвижной механизированной колонны, после армии – слесарем электротеплосетей. По направлению парторганов учился в Новосибирской высшей партийной школе, работал инструктором организационного отдела. После вернулся к специальности слесаря-монтажника, выучился по специальности «электросварщик ручной сварки», впоследствии повышал квалификацию. При разных реорганизациях электро- и теплосетей работал в этой системе слесарем, кочегаром, мастером, старшим мастером, газоэлектросварщиком, машинистом котельной до ухода на заслуженный отдых в декабре 2019 года. Стаж работы – 38 лет. Зоя Константиновна после школы поступила в Читинский педагогический институт и стала учителем русского языка и литературы, затем – заместителем директора по учебной работе. Работала в школе села Боржигантай. Вернувшись в родной посёлок, 38 лет работала в местной газете. Здесь была корректором, литературным сотрудником, завотделом писем, ответственным секретарём, заместителем главного редактора. Десять лет была выпускающим редактором административной газеты посёлка. За эти годы стала членом Союза журналистов СССР, России, членом редакционных коллегий нескольких книжных изданий АБО. Ряд изданий опубликовали её краеведческие заметки и несколько очерков. Несколько лет избиралась депутатом поселкового совета народных депутатов. Супруги воспитали двоих детей – сына и дочь, дети подарили родителям троих внуков.



Супруги Бымбыгыденовы в браке 60 лет. Мунко родился в местности Гашуун села Судунтуй Агинского района Читинской области. В Бурятском сельхозинституте обучился на зоотехника. Работал в разных отраслях сельского хозяйства Агинского района, округа и области. В 1994 году по его инициативе открылся племенной завод в селе Ушарбай Могойтуйского района Читинской области, а в колхозе им. Калинина села Южный Аргалей Агинского района – племзавод. При участии Мунко Бымбыгыденовича улучшен генофонд животных округа. В 1997 году назначен на должность государственного инспектора по племенной работе по управлению племенным животноводством на территории АБО. За усердие награждён почётной грамотой министерства сельского хозяйства продовольствия РФ, почётной грамотой Агинской Бурятской окружной думы за личный вклад в развитие племенного дела, удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства АБО». Альбина Андреевна – седьмой ребёнок в семье. Училась на ветеринара в Нерчинском зооветеринарном техникуме и в Бурятском сельскохозяйственном институте. Отработав шесть лет врачом-эпизоотологом, была назначена в Агинскую окружную ветеринарную лабораторию заведующей химико-токсилогическим отделом, возглавляла отдел 25 лет. Принимала участие в спортмероприятиях коллектива, района и округа. Среди её наград – грамоты за активное участие в общественной жизни, за высокие достижения в ветеринарии, за добросовестный долголетний труд на поприще ветеринарной службы района, медаль «За заслуги в области ветеринарии». Вышла на отдых с должности заведующей химико-токсилогического отдела врач токсиколог Агинской окружной ветеринарной лаборатории. Мунко Бымбыгыденович и Альбина Андреевна воспитали троих детей. Помогают воспитывать семерых внуков и троих правнуков.



Семья Цыренжаповых образовалась 44 года назад. Владимир Цыремпилович родился в селе Хойто-Ага. Окончил Урдо-Агинскую среднюю школу, два года армии, затем всю жизнь работал в колхозе имени Ленина родного села. Был механизатором, газоэлектросварщиком, шофёром, кочегаром, назначался на должность завхоза в среднюю общеобразовательную школу. Награждён почётной грамотой в честь 66-й годовщины Великого Октября, памятным знаком «80 лет Агинскому району» в 2021 году. Баради Жамсарановна родом из этого же села. После школы окончила Нерчинский совхоз-техникум по специальности зоотехния. Работала в колхозе своего села зоотехником, бухгалтером, кассиром, продавцом аптечного киоска. Имеет звание «Ветеран труда». В семье Цыренжаповых четыре сына, они подарили родителям 11 внуков. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.



