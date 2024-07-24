В Улан-Удэ проведут фестиваль мороженого

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мероприятие состоится на станции Дивизионная



24 июля в Советском районе Улан-Удэ пройдёт фестиваль мороженого. Он состоится по адресу: 1-й участок станции Дивизионная, ул. Акмолинская.



Как сообщает районная администрация, фестиваль стартует в 18:00. В программе запланировано проведение «Весёлой эстафеты», конкурса «Угадай мелодию».



В связи с погодными условиями мероприятие может быть перенесено. Для уточнения информации можно обратиться в центр физкультурно-массовой работы.



Возрастное ограничение: 6+.

