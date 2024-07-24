Мероприятие состоится на станции Дивизионная
24 июля в Советском районе Улан-Удэ пройдёт фестиваль мороженого. Он состоится по адресу: 1-й участок станции Дивизионная, ул. Акмолинская.
Как сообщает районная администрация, фестиваль стартует в 18:00. В программе запланировано проведение «Весёлой эстафеты», конкурса «Угадай мелодию».
В связи с погодными условиями мероприятие может быть перенесено. Для уточнения информации можно обратиться в центр физкультурно-массовой работы.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ проведут фестиваль мороженого
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