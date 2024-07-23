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В Улан-Удэ переедет детский технопарк

В Улан-Удэ переедет детский технопарк
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему планируют передать новое здание

В столице Бурятии детский технопарк «Кванториум» получит новое здание. Новые площади учреждение дополнительного образования приобретёт в связи с перестройкой центра Улан-Удэ.

Сейчас детский технопарк хоть и располагается в просторном здании, но оно уже устарело.

- Здание это капитально отремонтировали более 6 лет назад. Конечно, его фасад обшили, и оно кажется привлекательным, но само по себе здание старое. Договором о комплексном развитии территорий предусмотрено, что взамен этого здания, застройщик за свой счёт должен предоставить объект не меньшей площади и там разместить «Кванториум», - пояснил начальник управления комплексного развития территорий РБ Зана Тумуров.
Бурятия строительство Улан-Удэ

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