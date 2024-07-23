В Улан-Удэ переедет детский технопарк

Ему планируют передать новое здание



В столице Бурятии детский технопарк «Кванториум» получит новое здание. Новые площади учреждение дополнительного образования приобретёт в связи с перестройкой центра Улан-Удэ.



Сейчас детский технопарк хоть и располагается в просторном здании, но оно уже устарело.



- Здание это капитально отремонтировали более 6 лет назад. Конечно, его фасад обшили, и оно кажется привлекательным, но само по себе здание старое. Договором о комплексном развитии территорий предусмотрено, что взамен этого здания, застройщик за свой счёт должен предоставить объект не меньшей площади и там разместить «Кванториум», - пояснил начальник управления комплексного развития территорий РБ Зана Тумуров.

