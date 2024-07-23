В центре Улан-Удэ новые дворы будут «закрытого» типа

Парковок внутри них не будет



По проекту комплексного развития центра Улан-Удэ предусмотрено, что дворы будут «закрытого» типа. Под этим подразумевается, что они будут внутри жилого комплекса. Парковок там не предусматривается, только детские площадки, скамейки и озеленение. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



- Всё равно это центр города. И хоть у нас дворы небольшие, хочется, не скажу, что приватности, но своего двора. Чтобы собственники квартир были хозяевами внутренней территории, чтобы жители там смогли именно отдыхать, - рассказал начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

