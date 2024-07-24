Дрова в Бурятии становятся «золотыми»





Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи жителям. Общественники пояснили: лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах. По мнению общественников, именно из-за такой нерасторопности оказались нарушены права сельчан. Твёрдое топливо по всей республике дорожает с каждым годом. Прошлой осенью из-за диких цен на него жителям некоторых районов – в частности, Кабанского – даже приходилось залезать в огромные кредиты – под 90-100 тысяч. В такой ситуации оказалось около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и селе Выдрино.У многих не было никаких запасов на зиму, не считая нескольких поленьев. За один кубометр тогда просили примерно четыре с половиной тысячи рублей. А требовалось в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватает лишь на неделю.Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи жителям. Общественники пояснили: лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах. По мнению общественников, именно из-за такой нерасторопности оказались нарушены права сельчан.

Жители Селенгинского района Бурятии возмущены ростом цен на дрова. С такой проблемой столкнулись, в частности, в селе Тохой. Люди поинтересовались в группе «Селенга-инфо.24/7», кто регулирует цены на твёрдое топливо.- Пенсия маленькая, а дрова золотые. Как покупать их за такие деньги? Повышают и повышают, – негодуют сельчане.В республиканской службе по тарифам (РСТ) пояснили: государство контролирует только стоимость топлива, которое реализуют компании и индивидуальные предприниматели. Частники же продают его по свободным ценам.Жители Бурятии могут заготавливать дрова по определённому законом нормативу. Для этого нужно обратиться в местное лесничество с письменным заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений. А малообеспеченные имеют право на субсидии.