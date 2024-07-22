В Бурятии открыли 7-метровую статую короля Нагов

Общество, Фото: Сангха России

Молебен провели ламы из Монголии и республик Бурятия, Тыва, Калмыкия



20 июля в Байкальском дацане «Дамба Даржалин», который находится в селе Дулан Кабанского района Бурятии, прошло знаменательное событие. Там открыли и освятили семиметровую статую Лусууд Хана – Короля нагов Варуна.



Молебен провели ширээтэ ламы, ламы Буддийской традиционной Сангхи России, ламы из Республики Тыва, Монголии и Калмыкии. На открытие пришло много верующих.



- В буддизме важную роль играет подношение и поклонение Лусууд Хану, которое влечёт за собой правильное отношение к воде, очищает карму, устраняет опасности, преграды и болезни, - разъясняли ранее в дацане.



Верующим для подношения необходимо было привезти молоко красной коровы или белой козы, кефир, фрукты и сладости, а также живые цветы.



После молебна состоялся концерт.



Справка:



Наги в буддизме – это духи воды. Король Варуна – владыка вод мирового океана, из которых был рождён мир.



