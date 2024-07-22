В районе поднялся уровень двух рек
С сегодняшнего дня, 22 июля, в Закаменском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности. Как сообщили в группе «Закамна-инфо.24/7», такой режим введён в связи с выпадением обильных осадков и подъёмом уровня рек Цакирка и Джида.
Как сообщал «Байкал-Daily», у въезда в село Санага размыло дорожное полотно. Причиной тому стал разлив реки Цакир на автомобильной дороге «Дутулур – Утата – Далахай».
По последним данным, ширина размыва составляет примерно 100 метров. Вышедшая из берегов река отрезала сразу три села – это Санага, Утата и Далахай – от остальных.
Кроме того, в районе стремительно поднимается уровень реки Джида. Возможно подтопление отдельных участков территории «Дача 1», линий 1 и 2 в Закаменске.
В городской администрации попросили жителей быть бдительными и в случае прихода воды срочно покинуть территорию.
В Закаменском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Общество, Фото:
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