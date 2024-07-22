Улан-удэнцы пожаловались на засилье рекламных баннеров возле будущего Верховного суда



На днях в соцсетях озаботились рекламными баннерами на улицах столицы Бурятии. Один из местных жителей задался вопросом, не портят ли город хаотично нагромождённые конструкции вдоль дорог. Речь, в частности, о той, что установлена в 40 квартале, напротив будущего здания Верховного суда.



- Там будут судопроизводство вершить, серьёзные вещи решать, а рядом – экран 3 х 6 метров работает и рекламу памперсов крутит, – написал улан-удэнец на официальной странице центра управления регионом Бурятии. – На площади Советов, кстати, баннеров не шибко много. Хотелось бы такой же информационной тишины и в кварталах.



По мнению нашего земляка, подобные сооружения отвлекают водителей от дороги.



- На перекрёстке как раз возле остановки «40-й квартал» много аварий бывает. Зачем там так много баннеров? И стукнутся, и людей собьют, – отметил он.



В городской администрации пояснили: размещение отдельно стоящих рекламных конструкций осуществляется согласно требованиям законодательства.



- Электронный экран около дома № 55 на улице Тобольская им соответствует – он установлен на достаточном расстоянии от проезжей части, – подчеркнули в мэрии.



Впрочем, из-за строительства здания суда трёхстороннюю конструкцию, расположенную прямо возле него, пообещали демонтировать при благоустройстве прилегающей территории.



Вопрос «этичности» рекламы находится в ведении антимонопольной службы, добавили в администрации. Для этого в УФАС есть экспертный совет, который собирается по мере необходимости – например, когда поступают жалобы от горожан.