ДНТ в пригородном районе Бурятии выживает без автобусов



Зимой он перестаёт курсировать, потому путь становится ещё длиннее. Местные жители вынуждены на своих двоих добираться до магистральной трассы или же тратить деньги на такси.



Они попросили о помощи общественников, а те, в свою очередь, обратились в министерство транспорта Бурятии, чтобы автобусное сообщение в ДНТ сделали всесезонным.

В региональном отделении Народного фронта обратили внимание на ситуацию в ДНТ «Булаг», которое находится в пригородном Тарбагатайском районе. Там проживает около 1300 человек, в основном – молодые семьи с детьми и пенсионеры. Летом людям каждый день приходится преодолевать около двух километров по песчаной дороге, чтобы добраться до остановки и сесть там на дачный автобус.