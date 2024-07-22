За неделю их стало заметно больше
В МУП «Водоканал» в очередной раз отчитались об авариях на сетях, которые произошли в столице Бурятии за последнюю неделю – с 15 по 21 июля включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 11 повреждений и 8 из них – без отключения холодного водоснабжения.
Кроме того, специалисты отремонтировали 6 водоколонок и устранили 51 засор. Неделей ранее их было меньше – 43. А ещё в Улан-Удэ промыли три участка канализационных сетей протяжённостью в 254 метра.
В столице Бурятии устранили более полусотни засоров
Общество, Фото:
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