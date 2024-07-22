Улан-удэнец дошёл до Верховного суда из-за строительства мультиколонии



Ещё в начале декабря в столице Бурятии Ещё в начале декабря в столице Бурятии устроили общественные слушания по корректировке генерального плана города и правил землепользования и застройки Улан-Удэ. Тогда изменить решили назначение территории в микрорайоне Стеклозавод и возле ТЭЦ-2 для строительства «объекта уголовно-исполнительной системы» РФ.



Речь о так называемой мультиколонии. Один из жителей Улан-Удэ решил оспорить результаты публичного обсуждения и подал в Октябрьский райсуд иск к комитету по архитектуре и градостроительству мэрии и, собственно, к самой администрации. Он просил признать слушания несостоявшимися из-за «нарушения процедуры их проведения».



Однако служители Фемиды в иске отказали. Они пришли к выводу, что сама процедура была соблюдена, о предстоящем обсуждении горожан оповестили надлежащим образом, провели экспозиции проектов и представили информационные материалы по проектам изменений в генплан и правила землепользования.



Кроме того, суд счёл, что протокол слушаний оформили по всем требованиям. Его подписали председатель и секретарь. На основе документа подготовили заключение о результатах обсуждения. Существенных нарушений во время него не допустили, коллективное мнение граждан выявили и мероприятие в итоге признали состоявшимся.