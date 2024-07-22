Поединок состоится 24 августа в Новосибирске
20 июля в Новосибирске прошёл гран-при Сибирской бойцовской лиги «SFL-19». В полуфинальном бою Яшар Мамедов, представляющий бойцовский клуб «Хара Моритон» из Бурятии, победил удушающим приёмом Абдыкалыка уулу Ислама из Киргизии.
24 августа в Новосибирске пройдёт финал гран-при. Соперником бойца из Бурятии станет Игорь Кузургашев из Красноярска.
Как сообщает министерство спорта РБ, чемпион «SFL» в легчайшем весе получит контракт с одной из самых крупных лиг в СНГ — «AMC Fight nights».
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Боец из Бурятии вышел в финал гран-при «SFL»
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