22 июля

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Боец из Бурятии вышел в финал гран-при «SFL»

Боец из Бурятии вышел в финал гран-при «SFL»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Поединок состоится 24 августа в Новосибирске

20 июля в Новосибирске прошёл гран-при Сибирской бойцовской лиги «SFL-19». В полуфинальном бою Яшар Мамедов, представляющий бойцовский клуб «Хара Моритон» из Бурятии, победил удушающим приёмом Абдыкалыка уулу Ислама из Киргизии.

24 августа в Новосибирске пройдёт финал гран-при. Соперником бойца из Бурятии станет Игорь Кузургашев из Красноярска.

Как сообщает министерство спорта РБ, чемпион «SFL» в легчайшем весе получит контракт с одной из самых крупных лиг в СНГ — «AMC Fight nights».

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