Стартовала российско-китайская экспедиция на Байкал

Участники проведут полевые работы в районе рифтовой зоны



Продолжается реализация российско-китайского научно-образовательного проекта «Байкал – жемчужина мира». Очередная экспедиция стартовала 18 июля. Участниками стали 32 студента Нанкинского университета. Под руководством сотрудников Сибирской школы геонаук Иркутского национального исследовательского технического университета они проведут полевые работы в районе Байкальской рифтовой зоны.



Как отметил проректор по научной работе Александр Кононов, сотрудники Сибирской школы геонаук подготовили содержательную программу, которая позволит участникам проекта в полной мере понять, что такое Байкал, узнать о геологических предпосылках его возникновения.



- Вы увидите объекты, связанные с формированием Байкала, и в вашем сердце, я уверен, это останется навсегда. Надеюсь, самым главным результатом экспедиции станет научный интерес. Этот проект позволит вам сформироваться как исследователям. Возможно, кто-то из вас поймёт, что с Байкалом может быть связана научная карьера. Успешной экспедиции, хороших впечатлений, - сказал Александр Кононов на церемонии открытии экспедиции.



По словам руководителя Сибирской школы геонаук Александра Паршина, немногие российские специалисты знакомы с теми объектами, которые предстоит увидеть участникам проекта. Студентам предстоит жить на базе «Черноруд», им предложат совершить наземные и морские экспедиции по геологическим, гидрологическим, геоморфологическим объектам, которые встречаются на байкальской территории.



По информации профессора Нанкинского университета Чжана Юнчжаня (Zhang Yongzhan), предыдущая экспедиция состоялась пять лет назад.



- По итогам предыдущих экспедиций мы опубликовали на трёх языках словарь, посвящённый терминам, связанным с озером Байкал. Я убеждён, что наше сотрудничество продолжится, и для многих ребят Байкал станет отправной точкой научного пути, - рассказал катайский профессор.



Рабочая научно-образовательная программа началась с лекции профессора Раисы Лобацкой на тему «Уникальные тектонические структуры Байкала и связанные с ними геологические явления. Также в первый день экспедиции китайские студенты побывали на экскурсии в минералогическом музее ИрНИТУ и осмотрели достопримечательности Иркутска.



На политеховскую базу практик «Черноруд» ребята отправились 19 июля. Студенты – будущие геологи, географы, океанографы, биологи и геоморфологи будут работать в группах. Запланированы наземные маршруты вдоль Байкальского рифта и морские экскурсии. Представление о генезисе озёр Приольхонья ребята получат, побывав в Тажеранских степях. В программу также входит знакомство с неотектонической историей Байкальской рифтовой зоны. Завершится проект 30 июля. На площадке ИрНИТУ участники экспедиции представят научно-образовательные отчёты по итогам полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



