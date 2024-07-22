Церемония пройдёт уже послезавтра, 24 июля
24 июля в столице Бурятии состоится освящение колоколов для строящегося Успенского кафедрального собора. Местом проведения станет территория собора возле парка им. С. Орешкова.
Как сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия, историческое событие для всех жителей республики состоится в 13:00.
Напомним, что первый камень в основание будущего Успенского кафедрального собора был заложен 13 лет назад. Строительство самого большого православного храма в городе ведётся в основном на средства, полученные из пожертвований. Однако в этом году республика выделила 12 миллионов рублей на очередной этап строительства.
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В Улан-Удэ освятят колокола Успенского собора
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