В Улан-Удэ освятят колокола Успенского собора

Общество, Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

Церемония пройдёт уже послезавтра, 24 июля



24 июля в столице Бурятии состоится освящение колоколов для строящегося Успенского кафедрального собора. Местом проведения станет территория собора возле парка им. С. Орешкова.



Как сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия, историческое событие для всех жителей республики состоится в 13:00.



Напомним, что первый камень в основание будущего Успенского кафедрального собора был заложен 13 лет назад. Строительство самого большого православного храма в городе ведётся в основном на средства, полученные из пожертвований. Однако в этом году республика выделила 12 миллионов рублей на очередной этап строительства.



Возрастное ограничение: 0+.