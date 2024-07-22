В Закаменске считают часы до юбилея города

Общество, Фото: администрация Закаменска

Электронное устройство появилось в сквере Седлецкого



В Закаменске 19 июля запустили часы, отсчитывающие время до начала празднования 90-летия города. Часы установлены в сквере Седлецкого у памятника «Геологам-Первооткрывателям», сообщает администрация города.



Напомним, что в этом году Закаменск празднует 90-летие. 11 октября 1934 года наркомом тяжёлой промышленности СССР Серго Орджоникидзе был подписан приказ об открытии Джидастроя, было положено начало строительству Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. В 1944 году посёлок Джидастрой сменил название на Городок и получил статус города, а в 1959 был переименован в Закаменск.



Отметим, что с начала года в городе проходят мероприятия, приуроченные к 90-летию Закаменска. Так, в феврале был определён логотип юбилея, который используется в символике юбилейных мероприятий в течение года.

