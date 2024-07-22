В Бурятии прошёл традиционный праздник «Зандан Жуу»

Общество, Фото: администрация Еравнинского района

В рамках мероприятия состоялись «три игры мужей»



20 июля на территории Эгитуйского дацана Еравнинского района Бурятии состоялся традиционный праздник, посвящённый святыне «Зандан Жуу». По традиции в этот день прошли игры «Эрын гурбан наадан», включающие соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Также состоялся турнир по «hээр шаалган».



Как сообщили в администрации района, абсолютными победителями в национальной борьбе среди юношей стал Цыденов Очир, у мужчин – Очиров Николай. В «hээр шаалган» победил Гатапов Мунко, а в стрельбе из лука – Базаров Данзан.



Скачки для лошадей бурятской породы (4800 м)

Первое место - Цыдендамбаев Цыден, Юрхан (Доржиев Баясхалан)

Второе место - Марбаев Бато, Бургэд (Сампилов Аюр)

Третье место - Бальжиров Жамсо, Шулуун Сохор



Скачки для лошадей полукровных пород (1400 м)

Первое место - Марбаев Бато, Сумбэр (Сампилов Аюр)

Второе место - Цыренжапов Цыден, Верос (Цыбиков Гарма)

Третье место - Шиляев Сергей, Мировая (СПК «Ульдурга»)



Скачки для лошадей полукровных пород трёх лет и старше (1600 м)

Первое место - Цыренжапов Цыден, Багрянец (СПК «Ульдурга»)

Второе место - Марбаев Бато, Набат (Файзуллин Александр)

Третье место - Хандуев Борис, Малыш (Цыренов Дамба)



Скачки для рабочих лошадей (2400 м)

Первое место - Дамбаев Чингис, hолонго (Дашиев Баир)

Второе место - Цыреторов Тушин, Циркач (Цыреторов Булат)

Третье место - Кириков Даниил, Шишка



