В рамках мероприятия состоялись «три игры мужей»
20 июля на территории Эгитуйского дацана Еравнинского района Бурятии состоялся традиционный праздник, посвящённый святыне «Зандан Жуу». По традиции в этот день прошли игры «Эрын гурбан наадан», включающие соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Также состоялся турнир по «hээр шаалган».
Как сообщили в администрации района, абсолютными победителями в национальной борьбе среди юношей стал Цыденов Очир, у мужчин – Очиров Николай. В «hээр шаалган» победил Гатапов Мунко, а в стрельбе из лука – Базаров Данзан.
Скачки для лошадей бурятской породы (4800 м)
Первое место - Цыдендамбаев Цыден, Юрхан (Доржиев Баясхалан)
Второе место - Марбаев Бато, Бургэд (Сампилов Аюр)
Третье место - Бальжиров Жамсо, Шулуун Сохор
Скачки для лошадей полукровных пород (1400 м)
Первое место - Марбаев Бато, Сумбэр (Сампилов Аюр)
Второе место - Цыренжапов Цыден, Верос (Цыбиков Гарма)
Третье место - Шиляев Сергей, Мировая (СПК «Ульдурга»)
Скачки для лошадей полукровных пород трёх лет и старше (1600 м)
Первое место - Цыренжапов Цыден, Багрянец (СПК «Ульдурга»)
Второе место - Марбаев Бато, Набат (Файзуллин Александр)
Третье место - Хандуев Борис, Малыш (Цыренов Дамба)
Скачки для рабочих лошадей (2400 м)
Первое место - Дамбаев Чингис, hолонго (Дашиев Баир)
Второе место - Цыреторов Тушин, Циркач (Цыреторов Булат)
Третье место - Кириков Даниил, Шишка
В Бурятии прошёл традиционный праздник «Зандан Жуу»
Общество, Фото:
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