Финал состоится в ноябре этого года в столице республики
В Улан-Удэ объявлен литературный конкурс «Всегда в нашем сердце», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Целью конкурса является сохранение истории, развитие литературного творчества и привлечение внимания к духовному воспитанию среди детей и молодёжи.
Конкурс проводится по трём номинациям: «Стихотворение», «Рассказ», «История». Участниками могут быть все, кто хотел бы написать стихотворение, рассказ или историю о своих героях и участниках Великой Отечественной войны, о героях-участников СВО с предоставлением фотоматериалов.
Мероприятие проведут в два тура. Каждое муниципальное образование проводит отборочный тур и направляет не более трёх литературных произведений – победителей первого тура конкурса.
Второй тур будет проходить в концертно-театральном центре «Феникс» в Улан-Удэ 22 ноября. Авторы будут читать на сцене свои произведения.
Заявки принимаются до 1 ноября на электронную почту: BanaevaAM@ulan-ude-eg.ru, сообщает администрация Железнодорожного района.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии проведут литературный конкурс, посвящённый 80-летию Победы
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