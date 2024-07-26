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В Бурятии проведут литературный конкурс, посвящённый 80-летию Победы

В Бурятии проведут литературный конкурс, посвящённый 80-летию Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Финал состоится в ноябре этого года в столице республики

В Улан-Удэ объявлен литературный конкурс «Всегда в нашем сердце», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Целью конкурса является сохранение истории, развитие литературного творчества и привлечение внимания к духовному воспитанию среди детей и молодёжи.

Конкурс проводится по трём номинациям: «Стихотворение», «Рассказ», «История». Участниками могут быть все, кто хотел бы написать стихотворение, рассказ или историю о своих героях и участниках Великой Отечественной войны, о героях-участников СВО с предоставлением фотоматериалов.

Мероприятие проведут в два тура. Каждое муниципальное образование проводит отборочный тур и направляет не более трёх литературных произведений – победителей первого тура конкурса.

Второй тур будет проходить в концертно-театральном центре «Феникс» в Улан-Удэ 22 ноября. Авторы будут читать на сцене свои произведения.

Заявки принимаются до 1 ноября на электронную почту: BanaevaAM@ulan-ude-eg.ru, сообщает администрация Железнодорожного района.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ конкурс литература Великая Отечественная

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