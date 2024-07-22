Маму семейства инспекторы встречают на протяжении нескольких лет
В Бурятии фотоловушка государственных инспекторов Бурприроднадзора запечатлела семью лосей: маму лосиху и лосёнка. Как отмечают инспекторы эту лосиху они встречают уже на протяжении нескольких лет, иногда с двумя лосятами.
- Лето – период воспроизводства у большинства видов диких животных. В этот период они больше всего нуждаются в минеральной подкормке, часто посещают солонцы и могут стать лёгкой добычей браконьеров, - отметили в республиканской природоохранной службе.
В связи с этим государственными охотничьими инспекторами Бурприроднадзора усилены рейдовые мероприятия. Так, в ходе рейдов на территории Кяхтинского и Закаменского районов были пресечены три факта нарушения гражданами правил охоты. Были составлены административные протоколы, материалы переданы в суд.
В Бурятии фотоловушка засняла семью лосей
Общество, Фото:
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