22 июля

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На озере в Бурятии развернётся гастрофестиваль семейного туризма

На озере в Бурятии развернётся гастрофестиваль семейного туризма
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его проведут в Селенгинском районе

В Бурятии состоится фестиваль семейного туризма и вкусной еды «Щучка fest-2024». Мероприятие пройдёт с 26 по 28 июля на побережье озера Щучье в Селенгинском районе республики.

Как сообщает министерство туризма РБ, на фестивале будет представлен «Щучка-бургер», приготовленный из местных продуктов. Также для посетителей мероприятия приготовят развлечения и активности.

Так, 26 июля состоится семейный киносеанс под открытым небом. 27 июля пройдут выставка-презентация туристского потенциала, выступления ансамблей, а также гастрономические мастер-классы по приготовлению напитков. 28 июля будут организованы экскурсии по Селенгинскому району.

Отметим, что фестиваль получил республиканскую субсидию на проведение событийных мероприятий в сельской местности.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия фестиваль туризм семьи Селенгинский район

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