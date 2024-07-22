На озере в Бурятии развернётся гастрофестиваль семейного туризма

Его проведут в Селенгинском районе



В Бурятии состоится фестиваль семейного туризма и вкусной еды «Щучка fest-2024». Мероприятие пройдёт с 26 по 28 июля на побережье озера Щучье в Селенгинском районе республики.



Как сообщает министерство туризма РБ, на фестивале будет представлен «Щучка-бургер», приготовленный из местных продуктов. Также для посетителей мероприятия приготовят развлечения и активности.



Так, 26 июля состоится семейный киносеанс под открытым небом. 27 июля пройдут выставка-презентация туристского потенциала, выступления ансамблей, а также гастрономические мастер-классы по приготовлению напитков. 28 июля будут организованы экскурсии по Селенгинскому району.



Отметим, что фестиваль получил республиканскую субсидию на проведение событийных мероприятий в сельской местности.



Возрастное ограничение: 6+.

