Его проведут в Селенгинском районе
В Бурятии состоится фестиваль семейного туризма и вкусной еды «Щучка fest-2024». Мероприятие пройдёт с 26 по 28 июля на побережье озера Щучье в Селенгинском районе республики.
Как сообщает министерство туризма РБ, на фестивале будет представлен «Щучка-бургер», приготовленный из местных продуктов. Также для посетителей мероприятия приготовят развлечения и активности.
Так, 26 июля состоится семейный киносеанс под открытым небом. 27 июля пройдут выставка-презентация туристского потенциала, выступления ансамблей, а также гастрономические мастер-классы по приготовлению напитков. 28 июля будут организованы экскурсии по Селенгинскому району.
Отметим, что фестиваль получил республиканскую субсидию на проведение событийных мероприятий в сельской местности.
Возрастное ограничение: 6+.
На озере в Бурятии развернётся гастрофестиваль семейного туризма
Общество, Фото:
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