В Улан-Удэ котику с тремя лапками ищут дом



На прошлой неделе в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» На прошлой неделе в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» появился новый подопечный – котик по кличке Флинт. Животное с перебитой лапкой нашла неравнодушная женщина. Она и обратилась к волонтёрам.



- Флинт кое-как волочил лапу за собой и не мог на неё наступать. Раны были достаточно глубокие, – рассказали тогда на официальной странице организации во «ВКонтакте».



Котика повезли на осмотр в ветеринарную клинику. Врачи сказали, что конечность, скорее всего, придётся ампутировать – она потеряла чувствительность. В итоге так и произошло. На днях волонтёры сообщили, что Флинт лишился передней правой лапки.



- К сожалению, шансов сохранить её не было – слишком застарелая травма привела к необратимым последствиям, – подчеркнули в фонде. – К счастью, котик остаётся котиком, даже если у него три лапки.



Пока животное находится в стационаре ветклиники. Но после восстановления ему потребуется дом и любящая семья. Желающих забрать хвостатого уже ищут. Готовые сделать это могут связаться с представителями организации через официальную страницу «Собаки счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.