22 июля

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В Улан-Удэ котику с тремя лапками ищут дом

В Улан-Удэ котику с тремя лапками ищут дом
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Животному не удалось сохранить изуродованную конечность
 
На прошлой неделе в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» появился новый подопечный – котик по кличке Флинт. Животное с перебитой лапкой нашла неравнодушная женщина. Она и обратилась к волонтёрам.

- Флинт кое-как волочил лапу за собой и не мог на неё наступать. Раны были достаточно глубокие, – рассказали тогда на официальной странице организации во «ВКонтакте».

Котика повезли на осмотр в ветеринарную клинику. Врачи сказали, что конечность, скорее всего, придётся ампутировать – она потеряла чувствительность. В итоге так и произошло. На днях волонтёры сообщили, что Флинт лишился передней правой лапки.
 
- К сожалению, шансов сохранить её не было – слишком застарелая травма привела к необратимым последствиям, – подчеркнули в фонде. – К счастью, котик остаётся котиком, даже если у него три лапки.

Пока животное находится в стационаре ветклиники. Но после восстановления ему потребуется дом и любящая семья. Желающих забрать хвостатого уже ищут. Готовые сделать это могут связаться с представителями организации через официальную страницу «Собаки счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.
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