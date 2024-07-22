«И сюда добрались»: Улан-Удэ «захватывают» дети-звери



Недавно в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» появилось фото объявления, размещённого прямо на остановке. В нём анонсирована сходка так называемых квадроберов на площади Советов в Улан-Удэ.



Квадробика – популярный среди детей и подростков тренд, что-то среднее между хобби, субкультурой и видом спорта. Приверженцы этого движения надевают маски животных, прикрепляют к одежде хвосты, ходят, бегают и прыгают на четвереньках, изображая кошек, лисиц, волков, собак и т. д.



Некоторые несовершеннолетние не только копируют повадки четвероногих, но и едят кошачий и собачий корм и даже кусаются. Как правило, происходит всё на свежем воздухе, в кругу единомышленников. В России субкультура начала набирать популярность минувшей весной и вот недавно добралась до Бурятии.



На днях «Известия» писали, что многие взрослые настороженно отнеслись к странному увлечению и попросили запретить его. К тому же в Интернете периодически появляются жалобы, что дети якобы нападают на прохожих и кусают их.



Настороженно встретили новое веяние и улан-удэнцы. Обсуждая эту тему под постом с объявлением, участники сообщества констатировали: «И сюда добрались». «Это те, что корм собачий едят?», – полюбопытствовал под записью один из подписчиков. Другой не без ехидства предложил вызвать службу отлова бездомных животных.



Некоторые горожане изъявили желание сходить и посмотреть на «бесплатный зоопарк». Впрочем, одна из наших землячек отметила: квадроберы часто собираются на газоне с топиариями на площади – «и никто им и слова не говорит». Накануне она своими глазами наблюдала за детьми-зверями. Горожане пишут, что ребятишки просто играют да ещё и самоорганизуются и, мол, ничего плохого здесь нет.



В июне с квадроберами призывали разобраться в Общественном совете при Роскомнадзоре. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила: тренд может пагубно сказаться на молодых людях. А вот депутат ГД Виталий Милонов, которого хлебом не корми – дай всё запретить ещё до этого предложил не обращать на переодетых детей внимания.



- Эти нелепо одетые слонами, кошками и лисами подростки исчезнут – через полгода об этом никто не будет вспоминать. Безусловно, это не имеет серьёзных последствий. Запрещать, резко реагировать – я бы не обращал внимания, – цитировали парламентария в апреле федеральные СМИ.

