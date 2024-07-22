Она расположена в городе Комсомольское
Бурятия к августу отремонтирует ещё одну школу в ДНР. Речь идёт о школе № 5 в городе Комсомольское Старобешевского района. Подрядчик работает с опережением графика на полторы недели. Сейчас выполнение работ составляет 75 %.
На объекте осуществляется замена электропроводки и светильников, а также обновление деревянных полов, старых дверей, системы отопления, водоснабжения и сантехники.
- На ремонт школы выделено около 90 миллионов рублей из федерального бюджета и 13 млн рублей из бюджета Республики Бурятия. Завершение работ запланировано в августе этого года, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
Бурятия завершает ремонт ещё одной школы в ДНР
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