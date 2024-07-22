Бурятия завершает ремонт ещё одной школы в ДНР

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Она расположена в городе Комсомольское



Бурятия к августу отремонтирует ещё одну школу в ДНР. Речь идёт о школе № 5 в городе Комсомольское Старобешевского района. Подрядчик работает с опережением графика на полторы недели. Сейчас выполнение работ составляет 75 %.



На объекте осуществляется замена электропроводки и светильников, а также обновление деревянных полов, старых дверей, системы отопления, водоснабжения и сантехники.



- На ремонт школы выделено около 90 миллионов рублей из федерального бюджета и 13 млн рублей из бюджета Республики Бурятия. Завершение работ запланировано в августе этого года, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

