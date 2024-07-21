Житель Бурятии отсудил более 160 тысяч компенсации за профзаболевания

Мужчина в суде доказал, что получил профессиональные заболевания, работая на рудниках
Суд рассмотрел дело по иску жителя Бурятии к компаниям о возмещении вреда в связи с профессиональными заболеваниями. В обоснование иска истец указал, что длительное время - с 1999 года - проработал в рудниках, которые относятся к производственным источникам повышенной опасности в связи с применением сильнодействующих ядовитых веществ, взрывчатых веществ и нахождением рабочего персонала в подземных условиях. В связи с этим получил профессиональные заболевания. Он указал, что Бюро мелико-социальной экспертизы по Бурятии ему установлено 30% утраты трудоспособности бессрочно. Однако компании, где трудился мужчина, исковые требования не признали.
По итогам судебного разбирательства доводы истца нашли своё подтверждение.
- Суд посчитал установленным, что заболевания возникли у истца в результате длительного периода работы во вредных условиях у ответчиков. При определении размера компенсации морального вреда суд, с учётом требований разумности и справедливости, пришёл к выводу о частичном удовлетворении исковых требований К. и взыскании с ответчиков компенсации морального вреда пропорционально отработанному им периоду в каждой из организаций, всего на сумму 168 200 рублей, - сообщили в Закаменском районном суде.
Решение не вступило в законную силу.
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