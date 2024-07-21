Герой России Балдан Цыдыпов сыграл свадьбу в Улан-Удэ

Его избранницу зовут Тамара
Герой России Балдан Цыдыпов и его избранница Тамара сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в Улан-Удэ. Фотографиями 20 июля поделился в своём Telegram-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
- Поздравляю нашего Героя Балдана Цыдыпова и его избранницу Тамару с созданием семьи. Пусть этот союз будет крепким и счастливым. Желаю этой прекрасной паре как можно больше детей. Впрочем, того же могу пожелать и всем забайкальцам. Все свои напутствия передал Балдану в телефонном разговоре. Очень жду встречи, чтобы поздравить лично, - поделился губернатор.
О том, что Балдан Цыдыпов нашёл свою любовь, издание «КП-Иркутск» рассказало этой весной. «Пара уверена, что счастье любит тишину, поэтому, как и где познакомились влюблённые, остаётся гадать», - отмечалось в публикации.
Балдан Цыдыпов родился и вырос в Забайкальском крае. Окончил Новосибирское высшее военно-командное училище, после чего был направлен на службу в Бурятию. Участвовал в спецоперации с самого начала как командир мотострелкового взвода. В марте 2022-го спас более 150 сослуживцев, когда их батальон попал в засаду, сопровождавшуюся массированным артобстрелом, перекрёстным огнём из гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов. Молодой лейтенант получил тяжёлую контузию из-за попадания снаряда в БПМП, но первым принял бой.
Балдан сумел развернуть подбитую боевую машину вдоль дороги и встречным огнём вывел из боя бронетехнику противника. Когда боекомплект машины был израсходован, Балдан автоматом выбил заклинивший люк БМП. Вытащил двух раненых подчинённых. Забинтовал на скорую руку себя, под непрекращающимся огнём оказал первую медпомощь раненым. Со вторым земляком Артёмом Дамбаевым, которого ему удалось привести в сознание, они продолжили неравный бой.
Как описывает сухая военная сводка, боевой расчёт занял круговую оборону, отвлекая огонь на себя до последнего боекомплекта. В ходе боя погиб отстреливавшийся рядом Артём.
В момент, когда у противника возникло замешательство, Балдан Цыдыпов отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам же остался прикрывать отход сослуживцев. Цыдыпов не просто принял огонь на себя, а за два часа, пока длился бой, ещё и уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших.
Балдан отстреливался до тех пор, пока не потерял сознание. К счастью, он выжил, так как за ним вернулись товарищи. Позже в военном госпитале ему ампутировали стопу.
С просьбой о присвоении Цыдыпову звания Героя к президенту Путину обратился во время рабочей встречи глава Бурятии Алексей Цыденов. Президент предложение поддержал, и в июне 2022-го тогдашний министр обороны Шойгу вручил военнослужащему золотую звезду Героя.
Позже Балдан поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России.
Герой России Балдан Цыдыпов сыграл свадьбу в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В конкурсе участвовали более 30 специалистов
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из колонии
Под отключение попал частный сектор
Днём по республике +23, +28 градусов
Мужчина после случившегося скрылся и спустя сутки был задержан
Правительство Бурятии подписало соглашение с инвестором
Деньги, которые он отдал аферистам, были взяты в кредит
В республике действует режим ЧС регионального значения
Горожане уже несколько месяцев проходят квест со штампами для документов
Состоятся фестивали, отметят День города и флага России
В районе стартует фотоконкурс в честь Года семьи
А некоторые районы республики накроют дожди
Он состоится в посёлке Аршан
Молебен состоится в Заиграевском районе республики
Участвовать будут спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата