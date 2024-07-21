В Бурятии определили лучших пожарных

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В конкурсе участвовали более 30 специалистов



Состоялся ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства среди пожарных, начальников караулов и их помощников, а также диспетчеров-радиотелефонистов ГУ МЧС России по Бурятии.



- В данном смотре-конкурсе принимали участие 36 сотрудников федеральной противопожарной службы. Каждый показал теоретические знания, сдал нормативы по физической форме, а также прошёл полосу препятствий, - отметил начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ведомства Николай Бокарев.



Самым захватывающим этапом стало преодоление пожарными в полной экипировке полосы препятствий с элементами боевой подготовки и кроссфита. В дыхательных аппаратах участники прошли несколько этапов, продемонстрировав навыки спасения пострадавших и ликвидации возгорания. Здесь учитывался не только временной показатель, но и правильность выполнения всех упражнений.



В результате упорной борьбы победителями стали:



- Лучший начальник караула - Геннадий Богуш, пожарно-спасательная часть (ПСЧ) №73, Улан-Удэ

- Лучший помощник начальника караула - Батор Рыгзынов, ПСЧ №73, Улан-Удэ

- Лучший старший пожарный - Алексей Астрихинский, ПСЧ №5, Улан-Удэ

- Лучший пожарный - Бато Лодоев, пожарный ПСЧ №2, Улан-Удэ

- Лучший диспетчер-радиотелефонист – Елена Никитина, ПСЧ №73

