В конкурсе участвовали более 30 специалистов
Состоялся ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства среди пожарных, начальников караулов и их помощников, а также диспетчеров-радиотелефонистов ГУ МЧС России по Бурятии.
- В данном смотре-конкурсе принимали участие 36 сотрудников федеральной противопожарной службы. Каждый показал теоретические знания, сдал нормативы по физической форме, а также прошёл полосу препятствий, - отметил начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ведомства Николай Бокарев.
Самым захватывающим этапом стало преодоление пожарными в полной экипировке полосы препятствий с элементами боевой подготовки и кроссфита. В дыхательных аппаратах участники прошли несколько этапов, продемонстрировав навыки спасения пострадавших и ликвидации возгорания. Здесь учитывался не только временной показатель, но и правильность выполнения всех упражнений.
В результате упорной борьбы победителями стали:
- Лучший начальник караула - Геннадий Богуш, пожарно-спасательная часть (ПСЧ) №73, Улан-Удэ
- Лучший помощник начальника караула - Батор Рыгзынов, ПСЧ №73, Улан-Удэ
- Лучший старший пожарный - Алексей Астрихинский, ПСЧ №5, Улан-Удэ
- Лучший пожарный - Бато Лодоев, пожарный ПСЧ №2, Улан-Удэ
- Лучший диспетчер-радиотелефонист – Елена Никитина, ПСЧ №73
В Бурятии определили лучших пожарных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В конкурсе участвовали более 30 специалистов
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из колонии
Под отключение попал частный сектор
Днём по республике +23, +28 градусов
Мужчина после случившегося скрылся и спустя сутки был задержан
Правительство Бурятии подписало соглашение с инвестором
Деньги, которые он отдал аферистам, были взяты в кредит
В республике действует режим ЧС регионального значения
Горожане уже несколько месяцев проходят квест со штампами для документов
Состоятся фестивали, отметят День города и флага России
В районе стартует фотоконкурс в честь Года семьи
А некоторые районы республики накроют дожди
Он состоится в посёлке Аршан
Молебен состоится в Заиграевском районе республики
Участвовать будут спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата