В Улан-Удэ осуждённые изготавливают маскировочные сети и пончо

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из колонии



В исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ осуждённые женщины при содействии центра маскировочных изделий «Байкал» начали изготавливать маскировочные сети, пончо-невидимки (маскировочные пончо) и тактические носилки для их дальнейшей отправки в зону СВО. Целый цех развернулся в помещении школы на территории исправительного учреждения.



По признанию куратора центра маскировочных изделий «Байкал» Ганны Жук, очень много запросов бойцов на вышеуказанные изделия. А последние изготавливаются вручную. «Это колоссальный труд», - отмечает она.



- За короткий период – чуть меньше месяца, мы здесь создали, я считаю, очень уютную обстановку в помещении школы, такой центр по плетению сетей, плетению пончо. Плюс, женщины шьют тактические носилки. Я считаю, что это огромная работа, потому что каждые руки для нас – это очень важно. И вот сейчас, когда видишь, как осуждённые как пчёлки трудятся, выходишь отсюда с ощущением гордости, удовлетворения. Вот эти пончо-невидимки очень востребованы среди наших ребят, которые находятся на боевых задачах, - рассказала Ганна Жук.



Осуждённые занимаются волонтёрской работой в свободное от работы время и в выходные дни.



- Женщины с таким упорством, с таким трудолюбием подходят к задаче. Это дорогого стоит. Они каждые выходные и в вечернее время принимают активное участие. С некоторыми разговариваешь, и они делятся, что ждут субботу-воскресенье для того, чтобы прийти и здесь работать, - продолжила она.



В колонии отметили, что осуждённые действительно с большим воодушевлением отнеслись к делу.



- Я очень рада, что в наше непростое время осуждённые откликнулись на просьбу помочь нашим военным. И в рамках проводимой кружковой работы у нас в учреждении организован кружок, он называется «Дорога добра». Все осуждённые говорили, можно мы после работы придём, будем помогать плести – нам нетрудно. Когда я в первый раз пригласила Ганну Владимировну для мастер-класса, чтобы она показала, как и что плести, осуждённые потом каждый день спрашивали, когда она придёт, когда они приступят к работе. Каждый кусочек ткани они пропускают через себя, - рассказала начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными исправительной колонии № 7, майор внутренней службы Татьяна Петрова.



Почти каждый осуждённый в колонии внёс свою лепту во время волонтёрской работы.



- Я с первых дней подключилась, мне было очень интересно попробовать себя, оказать помощь. Мы понимаем, что возможно своими руками мы спасём чью-то жизнь. Также у нас у многих в зоне СВО находятся сыновья, братья, мужья, родные, - поделилась осуждённая Виктория.



Изготовленные в колонии изделия в ближайшее время будут доставлены в зону специальной военной операции.

