В Улан-Удэ без света оставались три улицы

Под отключение попал частный сектор



В субботу, 20 июля, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии. Его зафиксировали в 18:18. Под отключение попали жители частного сектора улиц Н. Петрова, Иванова, Ботаническая, проспекта Автомобилистов.



Подключение потребителей проводилось поэтапно. Спустя 24 минуты, в 18:42 электроэнергия была восстановлена всем, кроме улицы Ботаническая.



- В 20:33 электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме, кроме потребителей ведомственной трансформаторной подстанции (гараж МВД) на улице Ботаническая, - сообщают оперативные службы города.





