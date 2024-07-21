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В Улан-Удэ без света оставались три улицы

В Улан-Удэ без света оставались три улицы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Под отключение попал частный сектор

В субботу, 20 июля, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии. Его зафиксировали в 18:18. Под отключение попали жители частного сектора улиц Н. Петрова, Иванова, Ботаническая, проспекта Автомобилистов.

Подключение потребителей проводилось поэтапно. Спустя 24 минуты, в 18:42 электроэнергия была восстановлена всем, кроме улицы Ботаническая.

- В 20:33 электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме, кроме потребителей ведомственной трансформаторной подстанции (гараж МВД) на улице Ботаническая, - сообщают оперативные службы города.


отключение света

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