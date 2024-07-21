Местами по Бурятии дожди, грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, по республике по южной половине облачно, дожди, грозы, по юго-западу и югу ливни, возможен град. Ветер переменный 7-12 м/с, при грозах до 15-18 м/с. По северной половине ночью без осадков, днём местами короткие грозовые дожди. Температура ночью +15, +20, местами +7, +12, днём +23, +28, по северо-востоку до +33, при осадках по Прибайкалью и юго-западу +17, +22.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура ночью +17, +19, днём +24, +26.

