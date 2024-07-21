Местами по Бурятии дожди, грозы

Днём по республике +23, +28 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике по южной половине облачно, дожди, грозы, по юго-западу и югу ливни, возможен град. Ветер переменный 7-12 м/с, при грозах до 15-18 м/с. По северной половине ночью без осадков, днём местами короткие грозовые дожди. Температура ночью +15, +20, местами +7, +12, днём +23, +28, по северо-востоку до +33, при осадках по Прибайкалью и юго-западу +17, +22.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура ночью +17, +19, днём +24, +26.
Днём по республике +23, +28 градусов
Мужчина после случившегося скрылся и спустя сутки был задержан
Правительство Бурятии подписало соглашение с инвестором
Деньги, которые он отдал аферистам, были взяты в кредит
В республике действует режим ЧС регионального значения
Горожане уже несколько месяцев проходят квест со штампами для документов
Состоятся фестивали, отметят День города и флага России
В районе стартует фотоконкурс в честь Года семьи
А некоторые районы республики накроют дожди
Он состоится в посёлке Аршан
Молебен состоится в Заиграевском районе республики
Участвовать будут спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
На это выделят 1,2 миллиона рублей
Празднование проведут в Байкальском дацане
Его проведут в августе