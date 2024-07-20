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Житель Бурятии едва не убил младшего брата

Житель Бурятии едва не убил младшего брата
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина после случившегося скрылся и спустя сутки был задержан

В Бурятии расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в покушении на убийство.

По данным следствия, 17 июля вечером в доме по улице Рабочая в селе Гусиное Озеро родственники употребляли спиртные напитки. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый взял в руки кухонный нож и нанёс им множество ударов младшему брату в область расположения жизненно-важных органов - грудную клетку и верхних конечности.

Мужчина, осознав, что покушался на жизнь родного брата, скрылся с места происшествия. Спустя сутки обвиняемый был задержан и доставлен к следователю. Смерть потерпевшего не наступила в виду того, что ему была своевременно оказана медицинская помощь. Допрошенный обвиняемый вину в покушении на убийство младшего брата признал частично.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии. 
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