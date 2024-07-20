20 июля

19 июля

Популярное

Гостиничный комплекс планируют построить на Байкале

Гостиничный комплекс планируют построить на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Правительство Бурятии подписало соглашение с инвестором

В присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко состоялось подписание соглашения между правительством Бурятии и инвестором – ООО «Чудо Байкал» и особой экономической зоной «Байкальская гавань» – о строительстве гостиничного комплекса в рамках федерального проекта по созданию круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал».

Вице-премьер отметил, что проект, реализуемый по поручению президента Владимира Путина, – самый масштабный в истории современной России. В рамках него будет увеличен турпоток до 10 млн туристов в год, а также создано 70 тысяч номеров и 70 км новых пляжей.

- Соглашение между Республикой Бурятия и стратегическим инвестором позволит создать два новых туристических комплекса – «Чудо Байкал» и «Лотос». Всего на территории республики в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» реализуется 7 инвестпроектов, что позволит увеличить турпоток примерно на 2 млн человек в год. Для гостей будут построены дополнительно свыше 5 тысяч номеров, а для жителей региона планируется создать не менее 3 тысяч новых рабочих мест, – сказал Дмитрий Чернышенко.

По словам зампреда правительства, реализация проекта в Бурятии позволит активно развивать оздоровительный и экологический туризм вокруг жемчужины России и всемирного природного наследия – озера Байкал. Он особо подчеркнул, что это будет качественный и безопасный отдых для граждан страны и зарубежных туристов.

- Создаваемый в рамках соглашения гостиничный комплекс будет включать парк-отель категории 5 звезд на 200 номеров, коттеджи 5 звезд на 120 номеров, гостевые дома, апартаменты, глэмпинг, спортивный комплекс с детским центром, зоной активного отдыха и другими полезными общественными пространствами, - сообщают в правительстве Бурятии.


туризм инвесторы Байкальская гавань

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии едва не убил младшего брата
Житель Бурятии едва не убил младшего брата
Общество, 20.07.2024
Мужчина после случившегося скрылся и спустя сутки был задержан
Гостиничный комплекс планируют построить на Байкале
Гостиничный комплекс планируют построить на Байкале
Общество, 20.07.2024
Правительство Бурятии подписало соглашение с инвестором
Улан-удэнец перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Улан-удэнец перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Общество, 20.07.2024
Деньги, которые он отдал аферистам, были взяты в кредит

В Бурятии тушат 12 лесных пожаров
В Бурятии тушат 12 лесных пожаров
Общество, 20.07.2024
В республике действует режим ЧС регионального значения
«Умри от жары»: В Улан-Удэ продолжается ажиотаж вокруг детского гражданства
«Умри от жары»: В Улан-Удэ продолжается ажиотаж вокруг детского гражданства
Общество, 20.07.2024
Горожане уже несколько месяцев проходят квест со штампами для документов

В Северобайкальске продолжатся праздничные мероприятия
В Северобайкальске продолжатся праздничные мероприятия
Общество, 20.07.2024
Состоятся фестивали, отметят День города и флага России
На севере Бурятии креативно снимут семьи
На севере Бурятии креативно снимут семьи
Общество, 20.07.2024
В районе стартует фотоконкурс в честь Года семьи
В Бурятии пообещали 34-градусную жару
В Бурятии пообещали 34-градусную жару
Общество, 20.07.2024
А некоторые районы республики накроют дожди

В райцентре Бурятии отпразднуют освящение иконы
В райцентре Бурятии отпразднуют освящение иконы
Общество, 19.07.2024
Молебен состоится в Заиграевском районе республики
На Ангаре развернётся фестиваль парусного спорта для инвалидов
На Ангаре развернётся фестиваль парусного спорта для инвалидов
Общество, 19.07.2024
Участвовать будут спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
На Байкале откроют и освятят статую короля нагов
На Байкале откроют и освятят статую короля нагов
Общество, 19.07.2024
Празднование проведут в Байкальском дацане
В районе Бурятии заключили сотый брак с начала года
В районе Бурятии заключили сотый брак с начала года
Общество, 19.07.2024
Церемония регистрации прошла в Кабанском районном отделе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^