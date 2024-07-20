Правительство Бурятии подписало соглашение с инвестором
В присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко состоялось подписание соглашения между правительством Бурятии и инвестором – ООО «Чудо Байкал» и особой экономической зоной «Байкальская гавань» – о строительстве гостиничного комплекса в рамках федерального проекта по созданию круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал».
Вице-премьер отметил, что проект, реализуемый по поручению президента Владимира Путина, – самый масштабный в истории современной России. В рамках него будет увеличен турпоток до 10 млн туристов в год, а также создано 70 тысяч номеров и 70 км новых пляжей.
- Соглашение между Республикой Бурятия и стратегическим инвестором позволит создать два новых туристических комплекса – «Чудо Байкал» и «Лотос». Всего на территории республики в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» реализуется 7 инвестпроектов, что позволит увеличить турпоток примерно на 2 млн человек в год. Для гостей будут построены дополнительно свыше 5 тысяч номеров, а для жителей региона планируется создать не менее 3 тысяч новых рабочих мест, – сказал Дмитрий Чернышенко.
По словам зампреда правительства, реализация проекта в Бурятии позволит активно развивать оздоровительный и экологический туризм вокруг жемчужины России и всемирного природного наследия – озера Байкал. Он особо подчеркнул, что это будет качественный и безопасный отдых для граждан страны и зарубежных туристов.
- Создаваемый в рамках соглашения гостиничный комплекс будет включать парк-отель категории 5 звезд на 200 номеров, коттеджи 5 звезд на 120 номеров, гостевые дома, апартаменты, глэмпинг, спортивный комплекс с детским центром, зоной активного отдыха и другими полезными общественными пространствами, - сообщают в правительстве Бурятии.
Гостиничный комплекс планируют построить на Байкале
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