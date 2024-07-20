Улан-удэнец перевёл мошенникам полмиллиона рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Деньги, которые он отдал аферистам, были взяты в кредит



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 19 июля стали 1 556 жителей республики (+ 48 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 351 млн рублей (+ 10 млн рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



Мошенники продолжают обманывать жителей в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая людей, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.



Так, 72-летнему жителю Улан-Удэ позвонила женщина, которая представилась работником Центрального банка РФ и сообщила, что взломан личный кабинет мужчины на портале госуслуг, в результате чего злоумышленники путём кредитования пытаются похитить его денежные средства на банковском счёте. А для аннулирования этих обязательств требуется оформить встречный кредит и направить полученные средства на «безопасный» счёт. Тогда потерпевший взял займ на 500 тысяч рублей.



Когда сотрудник банковской организации задал вопрос о цели кредитования, заявитель пояснил, что эта сумма необходима для покупки автомобиля. После обналичивания денег перевёл их неустановленным лицам. Позднее, общаясь со знакомыми, мужчина понял, что его обманули аферисты.



Возбуждено и расследуется уголовное дело.