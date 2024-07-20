В Бурятии тушат 12 лесных пожаров



На очередном штабе по охране лесов от пожаров была отмечена грамотная работа лесников.



- Благодарю руководство и всю группировку республиканского агентства лесного хозяйства за чётко выстроенную работу. Совместными усилиями мы выполняем поставленные задачи. Ситуация с лесными пожарами под чётким контролем. Продолжаем в том же темпе, повышаем оперативность тушения и усиливаем работу патрульных групп, - отметил Иван Альхеев, заместитель председателя правительства Бурятии.



За прошедшие сутки в республике обнаружено 8 возгораний в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения очагов стала сухая гроза.



На утро 20 июля продолжаются работы по тушению 12 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах.



Ликвидировано 10 пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Кижингинском, Кяхтинском, Муйском и Прибайкальском районах.



- На тушении работают 289 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлечённых. Задействовано 49 единиц лесопожарной техники, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства



Общая площадь, пройденная огнём, составляет 1 612, 7 га.



В Бурятии действует режим ЧС регионального значения. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.



О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.



