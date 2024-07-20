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В Бурятии тушат 12 лесных пожаров

В Бурятии тушат 12 лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В республике действует режим ЧС регионального значения

На очередном штабе по охране лесов от пожаров была отмечена грамотная работа лесников.

- Благодарю руководство и всю группировку республиканского агентства лесного хозяйства за чётко выстроенную работу. Совместными усилиями мы выполняем поставленные задачи. Ситуация с лесными пожарами под чётким контролем. Продолжаем в том же темпе, повышаем оперативность тушения и усиливаем работу патрульных групп, - отметил Иван Альхеев, заместитель председателя правительства Бурятии.

За прошедшие сутки в республике обнаружено 8 возгораний в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения очагов стала сухая гроза.

На утро 20 июля продолжаются работы по тушению 12 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах.

Ликвидировано 10 пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Кижингинском, Кяхтинском, Муйском и Прибайкальском районах.

- На тушении работают 289 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлечённых. Задействовано 49 единиц лесопожарной техники, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства

Общая площадь, пройденная огнём, составляет 1 612, 7 га.

В Бурятии действует режим ЧС регионального значения. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

РАЛХ лесные пожары

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