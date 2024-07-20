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В Бурятии пообещали 34-градусную жару

В Бурятии пообещали 34-градусную жару
Общество,  Фото:c
А некоторые районы республики накроют дожди

В субботу, 20 июля, в Бурятии по-прежнему будет жарко. Днём по республике ожидается от +29 до +34 и лишь местами – от +21 до +26 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, на юго-западе – ливни. Кое-где возможен град. Ветер переменный, 7-12 м/с.

В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от +31 до +33. Ветер переменный, 6-11 м/с.

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