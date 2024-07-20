В Бурятии пообещали 34-градусную жару

А некоторые районы республики накроют дожди



В субботу, 20 июля, в Бурятии по-прежнему будет жарко. Днём по республике ожидается от +29 до +34 и лишь местами – от +21 до +26 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, на юго-западе – ливни. Кое-где возможен град. Ветер переменный, 7-12 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от +31 до +33. Ветер переменный, 6-11 м/с.



