А некоторые районы республики накроют дожди
В субботу, 20 июля, в Бурятии по-прежнему будет жарко. Днём по республике ожидается от +29 до +34 и лишь местами – от +21 до +26 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, на юго-западе – ливни. Кое-где возможен град. Ветер переменный, 7-12 м/с.
В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от +31 до +33. Ветер переменный, 6-11 м/с.
В Бурятии пообещали 34-градусную жару
Общество, Фото:
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