В Бурятии отправили отдыхать в колонию утомившегося от службы военного

Мужчина не вышел из отпуска и где-то пропадал более года



Недавно Кяхтинский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему из Бурятии. Тот решил отдохнуть от своих обязанностей и 28 октября 2022-го не вышел на службу из отпуска без уважительных причин.



Через год с лишним, 16 февраля 2024-го, он прибыл в военный комиссариат, где получил предписание о необходимости явиться в воинскую часть 19-го числа. Однако военного там так и не дождались. А ещё несколько дней спустя, 28-го февраля, его задержали сотрудники военной комендатуры.



В итоге против мужчины возбудили уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Его признали виновным и назначили наказание – шесть с половиной лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.