Мужчина не вышел из отпуска и где-то пропадал более года
Недавно Кяхтинский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему из Бурятии. Тот решил отдохнуть от своих обязанностей и 28 октября 2022-го не вышел на службу из отпуска без уважительных причин.
Через год с лишним, 16 февраля 2024-го, он прибыл в военный комиссариат, где получил предписание о необходимости явиться в воинскую часть 19-го числа. Однако военного там так и не дождались. А ещё несколько дней спустя, 28-го февраля, его задержали сотрудники военной комендатуры.
В итоге против мужчины возбудили уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Его признали виновным и назначили наказание – шесть с половиной лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
В Бурятии отправили отдыхать в колонию утомившегося от службы военного
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина в суде доказал, что получил профессиональные заболевания, работая на рудниках
Мужчина не вышел из отпуска и где-то пропадал более года
Его избранницу зовут Тамара
В конкурсе участвовали более 30 специалистов
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из колонии
Под отключение попал частный сектор
Днём по республике +23, +28 градусов
Мужчина после случившегося скрылся и спустя сутки был задержан
Правительство Бурятии подписало соглашение с инвестором
Деньги, которые он отдал аферистам, были взяты в кредит
В республике действует режим ЧС регионального значения
Горожане уже несколько месяцев проходят квест со штампами для документов
Состоятся фестивали, отметят День города и флага России
В районе стартует фотоконкурс в честь Года семьи
А некоторые районы республики накроют дожди