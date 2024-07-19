19 июля

18 июля

Популярное

В Бурятии объяснили необходимость отстрела медведей, бродивших на свалке

В Бурятии объяснили необходимость отстрела медведей, бродивших на свалке
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Мы не могли не отреагировать на сообщения жителей и главы посёлка», - отметили в Бурприроднадзоре

Жительница посёлка Ангоя Северо-Байкальского района задала вопрос администраторам группы «Северобайкалье-инфо.24/7», почему разрешили отстрел медведей, бродивших на свалке. Ведь, напомнила женщина, свалка находится за пределами населённого пункта.

- Скажите, пожалуйста, зачем разрешают отстрел медведя на свалке, когда свалка находится за пределами посёлка. Тем более они, медведи, никому ничего плохого не сделали, живут на своей территории, где и питаются. А так как сейчас пожары, лето жаркое, им кушать в принципе нечего, чем они и питаются на свалке. А сейчас реально такой случай: прогоним с аппетитного места, он пойдёт в посёлок, так как в лесу кушать нечего. Давайте будем солидарны с природой и дадим зверям жить в своей атмосфере, и не гнать их оттуда. Можно ли, пожалуйста, запретить стрелять медведя на нашей свалке, пусть он там живёт. Это его территория, - поделилась мнением женщина.

Специалист Бурприроднадзора прокомментировали, что медведи представляли реальную угрозу жизни и здоровью людей. А свалка входит в черту поселения.

- По поводу медведей сообщаем, что обратилась глава посёлка Ангоя с просьбой убрать медведя в посёлке и на свалке. Надо отметить, что свалка находится совсем рядом, примерно в километре от посёлка, она входит в черту поселения. Естественно, данные медведи представляли реальную угрозу жизни и здоровью людей, и мы не могли не отреагировать на сообщения жителей и главы посёлка, - объяснил госинспектор Бурприроднадзора Евгений Дубников. 
медведь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объяснили необходимость отстрела медведей, бродивших на свалке
В Бурятии объяснили необходимость отстрела медведей, бродивших на свалке
Общество, 19.07.2024
«Мы не могли не отреагировать на сообщения жителей и главы посёлка», - отметили в Бурприроднадзоре
С начала года пожарным Бурятии поступило свыше 1000 ложных звонков
С начала года пожарным Бурятии поступило свыше 1000 ложных звонков
Общество, 19.07.2024
Любой ложный выезд увеличивает нагрузку на пожарные подразделения
В Бурятии за год зарегистрировали 464 новых случая ВИЧ-инфицирования
В Бурятии за год зарегистрировали 464 новых случая ВИЧ-инфицирования
Общество, 19.07.2024
Основным путём передачи остаётся половой — 96,4% от вновь выявленных случаев
Врачи Бурятии предупредили об опасности инсульта
Врачи Бурятии предупредили об опасности инсульта
Общество, 19.07.2024
С 15 по 21 июля в Республике Бурятия проходит неделя сохранения здоровья головного мозга
В Улан-Удэ на полторы недели изменится движение 19 маршруток
В Улан-Удэ на полторы недели изменится движение 19 маршруток
Общество, 19.07.2024
Из-за ремонта трамвайных путей в городе перекроют оживлённый участок
В Улан-Удэ появилась мигалка-пугалка
В Улан-Удэ появилась мигалка-пугалка
Общество, 19.07.2024
Она будет напоминать автомобилистам о соблюдении ПДД
В Бурятии сельчане не могут подобраться к могилам
В Бурятии сельчане не могут подобраться к могилам
Общество, 19.07.2024
Местное кладбище заросло травой и утонуло в мусоре
В Чите стартуют внедорожные гонки
В Чите стартуют внедорожные гонки
Общество, 19.07.2024
Открытие соревнований состоится сегодня вечером
В столице Бурятии закроют железнодорожный переезд
В столице Бурятии закроют железнодорожный переезд
Общество, 19.07.2024
Движение там ограничат на несколько часов
25-летняя улан-удэнка в очередной раз попалась на пьяной езде
25-летняя улан-удэнка в очередной раз попалась на пьяной езде
Общество, 19.07.2024
Она отправится на принудительные работы
В Улан-Удэ частично отключат свет
В Улан-Удэ частично отключат свет
Общество, 19.07.2024
Прекращение подачи электричества произойдёт сегодня с 9:00
В Улан-Удэ росгвардейцы почтили память погибшего 20 лет назад милиционера
В Улан-Удэ росгвардейцы почтили память погибшего 20 лет назад милиционера
Общество, 19.07.2024
Владимир Гомбоев погиб при задержании преступников
В Улан-Удэ назревает недовольство неудобной оплатой проезда в микриках
В Улан-Удэ назревает недовольство неудобной оплатой проезда в микриках
Общество, 19.07.2024
Пассажиры уже замучились переводить деньги водителям по мобильному банку
В селе Бурятии пожаловались на хлипкий мост
В селе Бурятии пожаловались на хлипкий мост
Общество, 19.07.2024
Переправу пообещали привести в порядок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^