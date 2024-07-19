В Бурятии объяснили необходимость отстрела медведей, бродивших на свалке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

«Мы не могли не отреагировать на сообщения жителей и главы посёлка», - отметили в Бурприроднадзоре



Жительница посёлка Ангоя Северо-Байкальского района задала вопрос администраторам группы «Северобайкалье-инфо.24/7», почему разрешили отстрел медведей, бродивших на свалке. Ведь, напомнила женщина, свалка находится за пределами населённого пункта.



- Скажите, пожалуйста, зачем разрешают отстрел медведя на свалке, когда свалка находится за пределами посёлка. Тем более они, медведи, никому ничего плохого не сделали, живут на своей территории, где и питаются. А так как сейчас пожары, лето жаркое, им кушать в принципе нечего, чем они и питаются на свалке. А сейчас реально такой случай: прогоним с аппетитного места, он пойдёт в посёлок, так как в лесу кушать нечего. Давайте будем солидарны с природой и дадим зверям жить в своей атмосфере, и не гнать их оттуда. Можно ли, пожалуйста, запретить стрелять медведя на нашей свалке, пусть он там живёт. Это его территория, - поделилась мнением женщина.



Специалист Бурприроднадзора прокомментировали, что медведи представляли реальную угрозу жизни и здоровью людей. А свалка входит в черту поселения.



- По поводу медведей сообщаем, что обратилась глава посёлка Ангоя с просьбой убрать медведя в посёлке и на свалке. Надо отметить, что свалка находится совсем рядом, примерно в километре от посёлка, она входит в черту поселения. Естественно, данные медведи представляли реальную угрозу жизни и здоровью людей, и мы не могли не отреагировать на сообщения жителей и главы посёлка, - объяснил госинспектор Бурприроднадзора Евгений Дубников.

