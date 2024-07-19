С начала года пожарным Бурятии поступило свыше 1000 ложных звонков

Любой ложный выезд увеличивает нагрузку на пожарные подразделения



Каждый знает, что телефоны пожарных служб – 01 и 101 – являются одними из важных, поскольку в случае возникновения возгорания под угрозой находятся здоровье и жизнь людей. Именно поэтому пожарные отрабатывают каждое поступающее сообщение.



Ежедневно на пульт пожарной части поступают сообщения о произошедших возгораниях. Всего с начала года пожарные подразделения Бурятии реагировали на 21838 вызовов, из которых 1139 были ложными. Зачастую о ложном пожаре сообщают дети.



- Уважаемые гости и жители Бурятии, помните, что любой ложный выезд увеличивает нагрузку на пожарные подразделения, приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной техники, самих огнеборцев, а также к расходу материальных и финансовых ресурсов, - обратились в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Помимо этого, за ложный вызов не только пожарных, но и других экстренных служб, вы можете получить штраф по статье 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб». Согласно этой статье, за ложный вызов придётся заплатить штраф - от 1000-1500 рублей.



По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий» будет применено следующее наказание:



- либо штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев;

- либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет;

- либо арест на срок от трёх до шести месяцев;

- либо лишение свободы на срок до трёх лет.



- При административном правонарушении, совершённом подростком в возрасте до 16 лет, ответственность не наступает. Однако дело передаётся на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет к подросткам меры воспитательного характера. При этом к административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетнего нарушителя за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), а подростки ставятся на учёт в подразделения по делам несовершеннолетних, - отметили в агентстве.



Однако цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте: в первую очередь за каждым вызовом пожарных стоит возможность спасения человеческой жизни и имущества при возникновении настоящего пожара.

