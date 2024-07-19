С начала года пожарным Бурятии поступило свыше 1000 ложных звонков

Любой ложный выезд увеличивает нагрузку на пожарные подразделения
Каждый знает, что телефоны пожарных служб – 01 и 101 – являются одними из важных, поскольку в случае возникновения возгорания под угрозой находятся здоровье и жизнь людей. Именно поэтому пожарные отрабатывают каждое поступающее сообщение.
Ежедневно на пульт пожарной части поступают сообщения о произошедших возгораниях. Всего с начала года пожарные подразделения Бурятии реагировали на 21838 вызовов, из которых 1139 были ложными. Зачастую о ложном пожаре сообщают дети.
- Уважаемые гости и жители Бурятии, помните, что любой ложный выезд увеличивает нагрузку на пожарные подразделения, приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной техники, самих огнеборцев, а также к расходу материальных и финансовых ресурсов, - обратились в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Помимо этого, за ложный вызов не только пожарных, но и других экстренных служб, вы можете получить штраф по статье 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб». Согласно этой статье, за ложный вызов придётся заплатить штраф - от 1000-1500 рублей.
По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий» будет применено следующее наказание:
- либо штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев;
- либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет;
- либо арест на срок от трёх до шести месяцев;
- либо лишение свободы на срок до трёх лет.
- При административном правонарушении, совершённом подростком в возрасте до 16 лет, ответственность не наступает. Однако дело передаётся на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет к подросткам меры воспитательного характера. При этом к административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетнего нарушителя за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), а подростки ставятся на учёт в подразделения по делам несовершеннолетних, - отметили в агентстве.
Однако цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте: в первую очередь за каждым вызовом пожарных стоит возможность спасения человеческой жизни и имущества при возникновении настоящего пожара.
С начала года пожарным Бурятии поступило свыше 1000 ложных звонков
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