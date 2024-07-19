Врачи Бурятии предупредили об опасности инсульта

С 15 по 21 июля в Республике Бурятия проходит неделя сохранения здоровья головного мозга. О важных правилах сохранения долголетия этого органа и профилактике такого опасного для него заболевания как инсульт мы побеседовали с врачом-неврологом республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова Баирмой Тумэновной Гармаевой



Что такое инсульт?



Инсульт — это состояние, при котором нарушается кровоснабжение головного мозга. Он может быть вызван различными причинами, такими как тромбы, эмболии. Однако существуют простые меры профилактики, которые могут снизить риск развития этого заболевания.



Какие состояния приводят к риску развитию инсульта?



Факторы риска развития инсульта включают в себя повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, сахарный диабет, ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс.



Как можно снизить риск развития инсульта?



Для снижения риска развития инсульта необходимо следить за своим здоровьем и вести здоровый образ жизни. Это включает регулярную физическую активность, правильное питание, отказ от курения и употребления алкоголя. Также важно контролировать своё артериальное давление, уровень холестерина и если имеется сахарный диабет, то необходим обязательный контроль уровня глюкозы крови.



Какую роль играет наследственность в развитии инсульта?



Наследственность может играть определенную роль в развитии инсульта, но это не единственный фактор риска. Важно помнить, что здоровый образ жизни может значительно снизить риск развития этого заболевания даже при наличии наследственной предрасположенности.



Что делать, если у меня уже был инсульт?



Если у вас уже был инсульт, то вам необходимо обратиться к врачу для получения рекомендаций по дальнейшему лечению и профилактике повторного инсульта. Обычно это включает приём лекарственных препаратов, изменение образа жизни и регулярные осмотры участкового врача на амбулаторном этапе.



Расскажите, пожалуйста, какую роль играет здоровье головного мозга в развитии инсульта.



Здоровье головного мозга влияет на вероятность возникновения инсульта несколькими способами. Например, высокое артериальное давление может повредить стенки кровеносных сосудов, увеличивая риск их разрыва, приводя к кровоизлиянию в головной мозг. Высокий уровень холестерина также может способствовать образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, что в дальнейшем приводит к закрытию кровотока по одному из сосудов головного мозга.



Кроме того, некоторые заболевания головного мозга, такие как аневризма или артериовенозная мальформация, могут увеличить риск развития инсульта. Эти состояния характеризуются аномальным развитием кровеносных сосудов в мозге, что делает их более склонными к разрыву.



Поддержание здоровья головного мозга является важным шагом в предотвращении инсульта. Регулярные медицинские осмотры, контроль липидограммы крови, здоровое питание, физическая активность и отказ от вредных привычек могут помочь снизить риск развития этого опасного заболевания.



Что бы вы посоветовали для сохранения мозга в здоровом состоянии?



Здоровье головного мозга зависит от многих факторов, но есть несколько простых правил, которые помогут сохранить его в хорошем состоянии.



Регулярная физическая активность. Физические упражнения улучшают кровообращение, что способствует лучшему питанию клеток мозга.



Правильное питание. Употребление продуктов, богатых витаминами группы. В, Омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, помогает поддерживать здоровье мозга.



Отказ от вредных привычек.



Постоянное обучение новому. Изучение новых языков, чтение книг, решение головоломок помогают сохранять остроту ума и улучшать память.



Достаточный сон. Во время сна происходит восстановление организма, включая мозг. Недостаток сна может привести к ухудшению когнитивных функций.



Контроль стресса. Стресс может вызывать различные проблемы со здоровьем, включая нарушения работы мозга. Поэтому важно научиться справляться со стрессом и находить способы расслабления.



Регулярные медицинские обследования. Раннее обнаружение заболеваний может помочь предотвратить серьёзные последствия для здоровья мозга.



Контроль артериального давления, своевременный и регулярный приём гипотензивных, холестеринснижающих и дезагрегантных лекарственных средств.



Берегите себя и будьте здоровы!

