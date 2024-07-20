В Северобайкальске продолжатся праздничные мероприятия

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Состоятся фестивали, отметят День города и флага России



С 27 июля по 31 августа в Северобайкальске пройдут праздничные мероприятия. Об этом рассказали в администрации города.



Так, одним из предстоящих событий станет День города, который отпразднуют 27 июля (6+). На площади им. В.А. Бодрова состоятся праздничный концерт, выставка-продажа, конкурс «Золотистый каравай».



2 августа в городском парке развернётся 11-й фестиваль уличного кино (16+). Пройдёт конкурсный показ короткометражных фильмов.



3 августа на площади им. В.А. Бодрова будет проведён фестиваль боевых искусств «Байкальский шторм» (6+). Здесь же на следующий день, 4 августа, будет организован гала-концерт республиканского фестиваля-конкурса «Байкальский бриз» (6+).



День озера Байкал (6+) проведут с 13 по 15 августа в городской модельной библиотеке. Запланировано проведение конкурсов авторских стихов и рисунков, мастер-классов, экологического часа, акции «Сохраним Байкал», выставки народных умельцев.



22 августа на площади им. В.А. Бодрова отметят День государственного флага Российской Федерации. В рамках празднования пройдёт акция «Мой флаг, моя история» (6+).



Перед началом учебного года, с 26 по 31 августа, во дворах Северобайкальска стартует городской проект «Выходи гулять!» (0+). Для детей организуют игровые программы.



Возрастное ограничение: 16+.

