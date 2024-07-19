В Улан-Удэ на полторы недели изменится движение 19 маршруток

Из-за ремонта трамвайных путей в городе перекроют оживлённый участок



Вечером 19 июля в столице Бурятии ограничат движение на проспекте 50-летия Октября – в районе остановки «Элеватор». Причина – ремонт трамвайных путей, пояснили в городской администрации.



Из-за этого с 22:00 изменится схема движения автобусов, следующих по 19-ти маршрутам – № 3, 3А, 10, 16, 16К, 25, 29, 31, 32, 37, 40, 46, 55, 56, 56 «Стеклозавод», 59, 95, 97 и 97 «Квартал». Из неё «выпадет» остановка «Элеватор» в сторону центра города. Для автобусов № 16, 16к и 32 она переместится к остановке «Школа №51», для других – к торговому центру «Сагаан Морин» на Гагарина.









Из-за масштабного обновления путей в городе до конца месяца кардинально изменилось движение трамваев по выходным. В ближайший уик-энд вагоны № 1, 2 и 4 не будут ездить в центр Улан-Удэ – из схемы движения исключается весь участок от «Лицея» до «Элеватора». На участке Шишковка – Элеватор (ТЦ «Сагаан Морин») – конечная ЛВРЗ появились временные трамваи № 3. «Семёрки» и «восьмёрки» по субботам и воскресеньям и вовсе отменили. Изменения не коснулись только «пятёрки». В будни ничего не изменилось.









Сам капремонт разбили на три этапа. Первым делом заменили рельсы на участке протяжённостью в 50 метров на автомобильном переезде в районе улицы Цивилёва. С 20-го июля возьмутся на пути, ведущие к площади Советов. А 27-28-го охватят следующий участок – по направлению к остановке «Энергосбыт».

Общественному транспорту придётся до 30 июля следовать в объезд через улицы Жуковского, Хоца Намсараева и Гагарина и далее – по утверждённым схемам. В обратном направлении всё без изменений.