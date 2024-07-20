В районе стартует фотоконкурс в честь Года семьи
В Северо-Байкальском районе Бурятии объявлено о начале фотоконкурса «Семья – в объективе». На конкурс принимаются креативные фотографии по двум номинациям:
- «Лебединая верность» - фото семей-долгожителей, проживших в счастливом браке 50 и более лет;
- «Моя семья – моё богатство» – фотографии многодетных семей.
Как сообщает управление культуры и архивного дела МО «Северо-Байкальский район», фотографии, предоставленные на конкурс, не должны быть постановочными, где просто позируют все члены семьи. Креативность фотографии заключается в способности видеть обычные вещи в необычном свете и захватывать моменты, которые остаются незамеченными для других.
Приём конкурсных работ производится с 22 июля по 22 августа включительно, до 15:00, на электронную почту: baicalmeridian@mail.ru c пометкой «Фотоконкурс». Принимаются только качественные фото. Каждый участник может направить не более 2 фотографий в каждую из номинаций. Работа должна быть подписана: фамилия, имя, отчество, название номинации конкурса, сотовый телефон.
Итоги фотоконкурса и лучшие работы будут отмечены дипломами и ценными призами на Дне посёлка.
Возрастное ограничение: 0+.
На севере Бурятии креативно снимут семьи
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