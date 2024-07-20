20 июля

19 июля

Популярное

На севере Бурятии креативно снимут семьи

На севере Бурятии креативно снимут семьи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В районе стартует фотоконкурс в честь Года семьи

В Северо-Байкальском районе Бурятии объявлено о начале фотоконкурса «Семья – в объективе». На конкурс принимаются креативные фотографии по двум номинациям:
- «Лебединая верность» - фото семей-долгожителей, проживших в счастливом браке 50 и более лет;
- «Моя семья – моё богатство» – фотографии многодетных семей.

Как сообщает управление культуры и архивного дела МО «Северо-Байкальский район», фотографии, предоставленные на конкурс, не должны быть постановочными, где просто позируют все члены семьи. Креативность фотографии заключается в способности видеть обычные вещи в необычном свете и захватывать моменты, которые остаются незамеченными для других.

Приём конкурсных работ производится с 22 июля по 22 августа включительно, до 15:00, на электронную почту: baicalmeridian@mail.ru c пометкой «Фотоконкурс». Принимаются только качественные фото. Каждый участник может направить не более 2 фотографий в каждую из номинаций. Работа должна быть подписана: фамилия, имя, отчество, название номинации конкурса, сотовый телефон.

Итоги фотоконкурса и лучшие работы будут отмечены дипломами и ценными призами на Дне посёлка.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия Северо-Байкальский район фотоконкурс семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Северобайкальске продолжатся праздничные мероприятия
В Северобайкальске продолжатся праздничные мероприятия
Общество, 20.07.2024
Состоятся фестивали, отметят День города и флага России
На севере Бурятии креативно снимут семьи
На севере Бурятии креативно снимут семьи
Общество, 20.07.2024
В районе стартует фотоконкурс в честь Года семьи
В Бурятии пообещали 34-градусную жару
В Бурятии пообещали 34-градусную жару
Общество, 20.07.2024
А некоторые районы республики накроют дожди

В райцентре Бурятии отпразднуют освящение иконы
В райцентре Бурятии отпразднуют освящение иконы
Общество, 19.07.2024
Молебен состоится в Заиграевском районе республики
На Ангаре развернётся фестиваль парусного спорта для инвалидов
На Ангаре развернётся фестиваль парусного спорта для инвалидов
Общество, 19.07.2024
Участвовать будут спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
На Байкале откроют и освятят статую короля нагов
На Байкале откроют и освятят статую короля нагов
Общество, 19.07.2024
Празднование проведут в Байкальском дацане
В районе Бурятии заключили сотый брак с начала года
В районе Бурятии заключили сотый брак с начала года
Общество, 19.07.2024
Церемония регистрации прошла в Кабанском районном отделе
В Забайкалье первое сослужение совершил новый епископ
В Забайкалье первое сослужение совершил новый епископ
Общество, 19.07.2024
Литургия проходила в одном из православных храмов Читы
В Закаменске временно закроют дорогу для транспорта
В Закаменске временно закроют дорогу для транспорта
Общество, 19.07.2024
Участок будет недоступен для автомобильного движения в течение трёх дней
В селе Бурятии строительство детсада завершено на 85 %
В селе Бурятии строительство детсада завершено на 85 %
Общество, 19.07.2024
В настоящее время там ведутся работы по благоустройству территории
Житель Бурятии пытался оспорить призыв в армию в суде
Житель Бурятии пытался оспорить призыв в армию в суде
Общество, 19.07.2024
Однако избежать службы родине ему не удалось

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^