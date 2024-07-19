На Байкале откроют и освятят статую короля нагов

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Празднование проведут в Байкальском дацане



Завтра, 20 июля, в Бурятии состоится празднование в честь открытия и освящения статуи Лусууд хана – короля нагов Варуны. Оно пройдёт в Байкальском дацане, в селе Дулан Кабанского района.



- В буддизме важную роль играет подношение и поклонение Лусууд хану, которое влечёт за собой правильное отношение к воде, очищает карму, устраняет опасности, преграды и болезни, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.



Для подношения верующим необходимо привезти молоко красной коровы или белой козы, кефир, фрукты и сладости, живые цветы.



В 10:00 начнётся молебен освящения статуи Лусууд хана. С 12:00 будет проведена концертная программа.



Возрастное ограничение: 6+.

