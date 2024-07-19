19 июля

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В селе Бурятии строительство детсада завершено на 85 %

В селе Бурятии строительство детсада завершено на 85 %
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
В настоящее время там ведутся работы по благоустройству территории

В селе Баянгол Закаменского района Бурятии по госпрограмме строится детский сад на 80 мест. На сегодняшний день строительная готовность составляет 85 %. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории, сборка, монтаж оборудования и мебели, пусконаладочные работы.

Как сообщили в администрации района, для будущих воспитанников детского сада будет оборудован универсальный зал для занятий музыкой и спортом, кабинеты преподавателя музыки и тренера, медицинский блок, пищеблок. Также в проекте предусмотрены зоны отдыха, игровые комнаты. На улице оборудуют площадки для прогулок и физкультуры.

Отметим, что в другом улусе Закамны, Мыле, ведутся ремонтные работы в спортивном зале и детском саду «Чебурашка». В спортивном зале завершаются фасадные работы, смонтирована система отопления, ведутся электромонтажные работы, обшивка стен. В «Чебурашке» строительная готовность составляет около 75 %. Ведутся отделочные, электромонтажные, сантехнические работы, обшивка фасада. По словам администрации района, работы планируют завершить в установленный срок.
Бурятия Закаменский район строительство детские сады капитальный ремонт

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