В настоящее время там ведутся работы по благоустройству территории
В селе Баянгол Закаменского района Бурятии по госпрограмме строится детский сад на 80 мест. На сегодняшний день строительная готовность составляет 85 %. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории, сборка, монтаж оборудования и мебели, пусконаладочные работы.
Как сообщили в администрации района, для будущих воспитанников детского сада будет оборудован универсальный зал для занятий музыкой и спортом, кабинеты преподавателя музыки и тренера, медицинский блок, пищеблок. Также в проекте предусмотрены зоны отдыха, игровые комнаты. На улице оборудуют площадки для прогулок и физкультуры.
Отметим, что в другом улусе Закамны, Мыле, ведутся ремонтные работы в спортивном зале и детском саду «Чебурашка». В спортивном зале завершаются фасадные работы, смонтирована система отопления, ведутся электромонтажные работы, обшивка стен. В «Чебурашке» строительная готовность составляет около 75 %. Ведутся отделочные, электромонтажные, сантехнические работы, обшивка фасада. По словам администрации района, работы планируют завершить в установленный срок.
В селе Бурятии строительство детсада завершено на 85 %
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он состоится в посёлке Аршан
Молебен состоится в Заиграевском районе республики
Участвовать будут спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
На это выделят 1,2 миллиона рублей
Празднование проведут в Байкальском дацане
Его проведут в августе
Церемония регистрации прошла в Кабанском районном отделе
Литургия проходила в одном из православных храмов Читы
Участок будет недоступен для автомобильного движения в течение трёх дней
В настоящее время там ведутся работы по благоустройству территории
Однако избежать службы родине ему не удалось
Его проведут 21 июля
Стороны будут обмениваться научными статьями, проводить совместные исследования и проекты
В соревнованиях участвовали спортсмены с ПОДА
В республике родилось более 146 тысяч ягнят