Молебен состоится в Заиграевском районе республики
В посёлке Заиграево Республики Бурятия отметят праздник освящения иконы. Освящение иконы и молебен перед святым образом состоится в эту субботу, 20 июля, в 17:00.
Как сообщили в администрации Заиграевского района, в начале года храм Благовещения Пресвятой Богородицы объявил о сборе средств на написание новой иконы Божией Матери «Казанская» для церкви.
- Икона писалась в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Икона получена и уже в это воскресенье состоится её освящение и помещение в киот. Приглашаем разделить радость торжества и помолиться небесной покровительнице нашего посёлка! – поделился священник Константин Языков.
В райцентре Бурятии отпразднуют освящение иконы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он состоится в посёлке Аршан
Молебен состоится в Заиграевском районе республики
Участвовать будут спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
На это выделят 1,2 миллиона рублей
Празднование проведут в Байкальском дацане
Его проведут в августе
Церемония регистрации прошла в Кабанском районном отделе
Литургия проходила в одном из православных храмов Читы
Участок будет недоступен для автомобильного движения в течение трёх дней
В настоящее время там ведутся работы по благоустройству территории
Однако избежать службы родине ему не удалось
Его проведут 21 июля
Стороны будут обмениваться научными статьями, проводить совместные исследования и проекты
В соревнованиях участвовали спортсмены с ПОДА
В республике родилось более 146 тысяч ягнят