В райцентре Бурятии отпразднуют освящение иконы

Молебен состоится в Заиграевском районе республики



В посёлке Заиграево Республики Бурятия отметят праздник освящения иконы. Освящение иконы и молебен перед святым образом состоится в эту субботу, 20 июля, в 17:00.



Как сообщили в администрации Заиграевского района, в начале года храм Благовещения Пресвятой Богородицы объявил о сборе средств на написание новой иконы Божией Матери «Казанская» для церкви.



- Икона писалась в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Икона получена и уже в это воскресенье состоится её освящение и помещение в киот. Приглашаем разделить радость торжества и помолиться небесной покровительнице нашего посёлка! – поделился священник Константин Языков.

