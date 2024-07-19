19 июля

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В райцентре Бурятии отпразднуют освящение иконы

В райцентре Бурятии отпразднуют освящение иконы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Молебен состоится в Заиграевском районе республики

В посёлке Заиграево Республики Бурятия отметят праздник освящения иконы. Освящение иконы и молебен перед святым образом состоится в эту субботу, 20 июля, в 17:00.

Как сообщили в администрации Заиграевского района, в начале года храм Благовещения Пресвятой Богородицы объявил о сборе средств на написание новой иконы Божией Матери «Казанская» для церкви.

- Икона писалась в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Икона получена и уже в это воскресенье состоится её освящение и помещение в киот. Приглашаем разделить радость торжества и помолиться небесной покровительнице нашего посёлка! – поделился священник Константин Языков.
Бурятия молебен православие Праздники икона освящение

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