Участок будет недоступен для автомобильного движения в течение трёх дней
С 22 по 24 июля в Закаменске будет перекрыто автомобильное движение. Будет закрыт участок дороги по улице Ленина от улицы Крупской, 31 до Ленина, 1 (магазин «Титан»).
Как сообщает администрация МО ГП «Город Закаменск», движение будет перекрыто в связи с капитальным ремонтом тепловой сети. Схема объезда указана выше.
В Закаменске временно закроют дорогу для транспорта
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