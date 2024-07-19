В Закаменске временно закроют дорогу для транспорта

Общество, Фото: администрация Закаменска

Участок будет недоступен для автомобильного движения в течение трёх дней



С 22 по 24 июля в Закаменске будет перекрыто автомобильное движение. Будет закрыт участок дороги по улице Ленина от улицы Крупской, 31 до Ленина, 1 (магазин «Титан»).



Как сообщает администрация МО ГП «Город Закаменск», движение будет перекрыто в связи с капитальным ремонтом тепловой сети. Схема объезда указана выше.

