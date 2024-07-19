В Забайкалье первое сослужение совершил новый епископ

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Литургия проходила в одном из православных храмов Читы



18 июля божественную литургию в соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите возглавил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. Вместе с ним первое сослужение в своей новой степени совершил епископ Нерчинский и Краснокаменский Макарий.



Отметим, что в этот день православная церковь праздновала обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Епископ Макарий отметил, что в этот день для него особенно почётно участвовать в богослужении – он считает Сергия Радонежского своим покровителем.



- Сегодня такой знаменательный день. И именно в этот день митрополит меня благословил сослужить с ним – для меня это великая честь. Потому что от мощей преподобного Сергия Радонежского я получил благословение на иноческий путь ещё в 1999 году, и с этого времени под покровом преподобного Сергия я постоянно нахожусь, чувствую его ходатайство перед Богом. В наше нелёгкое время это одна из основных надежд, когда мы к таким угодникам прибегаем, которые землю русскую испокон веков защищали, - рассказал епископ Нерчинский и Краснокаменский Макарий.



Напомним, что степень епископа Нерчинского и Краснокаменского Макарий получил 12 июля во время литургии в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга – хиротонию совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



- Губернатор Забайкалья Александр Осипов присутствовал на хиротонии епископа. Он отметил, что верующие с нетерпением ждут прибытия владыки Макария на опекаемую им землю, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья

