В районе Бурятии заключили сотый брак с начала года

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Церемония регистрации прошла в Кабанском районном отделе



12 июля в Кабанском районе Бурятии проведена торжественная регистрация заключения сотого брака с начала года. В районном отделе ЗАГСа семейный союз заключили Дмитрий Валерьевич и Людмила Николаевна.



Специалисты отдела поздравили молодых с этим замечательным днём. Молодожёнам пожелали счастья, благополучия, долгих лет совместной жизни, а также вручили свидетельство о заключении брака. Об этом сообщает управление ЗАГС РБ.

