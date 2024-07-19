19 июля

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В районе Бурятии заключили сотый брак с начала года

В районе Бурятии заключили сотый брак с начала года
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Церемония регистрации прошла в Кабанском районном отделе

12 июля в Кабанском районе Бурятии проведена торжественная регистрация заключения сотого брака с начала года. В районном отделе ЗАГСа семейный союз заключили Дмитрий Валерьевич и Людмила Николаевна.

Специалисты отдела поздравили молодых с этим замечательным днём. Молодожёнам пожелали счастья, благополучия, долгих лет совместной жизни, а также вручили свидетельство о заключении брака. Об этом сообщает управление ЗАГС РБ.
Бурятия ЗАГС семьи

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