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«Умри от жары»: В Улан-Удэ продолжается ажиотаж вокруг детского гражданства

«Умри от жары»: В Улан-Удэ продолжается ажиотаж вокруг детского гражданства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане уже несколько месяцев проходят квест со штампами для документов

Ещё в феврале в Бурятии начался настоящий ажиотаж из-за детского гражданства. Тогда в соцсетях массово жаловались на огромные очереди в отделе миграции на улице Мокрова, 30 в Улан-Удэ. Люди выстраивались в них, чтобы поставить штамп о российском гражданстве в свидетельствах о рождении своих детей.

Таково новое требование законодательства. Без заветной печати несовершеннолетних не выпустят из страны. Потребуется эта отметка и для того, чтобы получить первый паспорт при достижении 14-ти лет.

Ранее жители бурятской столицы сразу назвали новшество «дурдомом». Массовый наплыв горожан в миграционном отделе наблюдался и в марте. Очередь туда занимали за несколько часов до открытия. Улан-удэнцы приезжали с раннего утра и ждали до 9:00. Кто-то сидел в автомобилях, но большинство мёрзли на улице.

Как выяснилось, квест со штампами продолжается до сих пор. Накануне в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» вновь пожаловались на невыносимую обстановку в паспортном столе.

- На Мокрова в кабинете сидят два человека и только один ставит эту печать. Там же выдают загранпаспорт. Квест какой-то – либо умри от жары, либо ты всё-таки сможешь выжить и поставить. В других городах то же можно сделать в МФЦ. Звонила на горячую линию, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. Мне сказали, что поделать ничего не могут. Переводили на другие линии, а потом просто скинули звонок! – рассказала одна из наших землячек.

В комментариях участники сообщества призвали остальных «не нагонять жути».

- Я в среду делала. Копии все сняла заранее, приехала, заняла очередь, взяла бланк. Пока его заполняла, очередь подошла. Час делов – и всё готово! – высказалась одна из подписчиц.

Другая её поддержала, отметив, что просто надо «рано приходить». Улан-удэнцам советуют заранее делать копии всех документов ребёнка и родителей, чтобы потом не тратить на это время. 

Кстати, весной адские очереди разгрузили. Для тех, кто приходил за российскими паспортами, выделили отдельное окно – как и для родителей, получающих уже готовые вкладыши о подтверждении гражданства. В вышеупомянутом кабинете (под номером 10) стали принимать только горожан, которым нужен штамп.

Графа «Гражданство» в свидетельствах о рождении отсутствует, поскольку их выдают всем детям, появившимся на свет на территории страны, независимо от их гражданской принадлежности. 
гражданство дети документы

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