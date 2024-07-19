Его проведут в августе
В Иркутске состоялась первая организационная встреча рабочей группы фестиваля «Счастье чистой воды». Мероприятие планируют провести с 17 по 18 и с 24 по 25 августа на площади у памятника Александру III.
– Все мы участвовали в создании концепции большого и яркого зимнего праздника «Счастье чистой воды», который получил признание у иркутян и был отмечен на высшем уровне. А сегодня мы готовим летнюю интерпретацию события. Оно будет состоять из трёх частей: интеллектуальной, развлекательной и гастрономической, – подчеркнула советник мэра Иркутска Инга Корочкина.
Для горожан и гостей столицы Иркутской области готовят насыщенную программу. Запланированы познавательные лектории, презентация результатов научных исследований о состоянии Ангары и Байкала, демонстрация современных технологий очистки водоёмов, показы исторических кинокартин.
В рамках развлекательного блока проведут игры и конкурс-дефиле в костюмах на сапбордах, квиз. Состоятся выступления саксофонистов из разных стран, музыкальных групп, диджеев, а также отчётный праздничный концерт. Также запланирована прямая трансляция мероприятия.
Все дни фестиваля под открытым небом будет работать большой фудкорт «Сытый бабр». На площадке будет представлено порядка 30 ресторанов Иркутска. Здесь можно будет попробовать как классику стритфуда со всего мира, так и локальные, трендовые, экспериментальные блюда местных поваров.
Будут оборудованы интерактивные зоны от партнёров, а также других компаний, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутске пройдёт летний фестиваль «чистой воды»
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