19 июля

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В Бурятии раздадут субсидии на производство овец и коз на убой

В Бурятии раздадут субсидии на производство овец и коз на убой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На это выделят 1,2 миллиона рублей

В Бурятии анонсировали о проведении отбора получателей субсидий на один килограмм живого веса овец и коз на убой, реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку и (или) на переработку за второй квартал этого года. Приём заявок данной господдержки стартует с 20 июля и продолжится до 31 июля этого года.

Особенностью данного отбора является онлайн подача заявления. Все необходимые документы прикрепляются в личном кабинете в ГИИС «Электронный бюджет». Общая сумма финансирования составит 1,2 миллионов рублей. Сдав на перерабатывающее предприятие овцу весом 40 килограмм, фермер, помимо выручки, получит 1200 рублей за каждую голову в виде государственной поддержки.

- Целью данной господдержки является развитие овцеводства – приоритетного направления животноводства в республике. Кроме этого, обеспечивается загрузка перерабатывающих предприятий республики экологически чистым сырьём местного производства, что в конечном счёте обеспечивает выпуск высококачественной мясной продукции для жителей Бурятии, - уточнила Елена Лхамаева, заместитель начальника отдела животноводства министерства сельского хозяйства РБ.

Например, в Джидинском районе фермеры сдают овец на убойный пункт сельхозкооператива, чтобы в дальнейшем кооператив выпустил фирменные полуфабрикаты и мясные деликатесы из баранины.

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, подробнее о субсидии можно узнать в самом ведомстве, отделах сельского хозяйства администраций районов, а также в филиалах ИМЦ.
Бурятия животноводство сельское хозяйство субсидии

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